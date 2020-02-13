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أخبار
المؤتمر نت - شن طيران العدوان السعودي اليوم غارة جوية على منطقة كيلو 16 بمحافظة الحديدة

غارة عدوانية على مشروع مياه في كيلو 16

المؤتمرنت -
غارة عدوانية على مشروع مياه في كيلو 16
شن طيران العدوان السعودي اليوم غارة جوية على منطقة كيلو 16 بمحافظة الحديدة.

وأكد مصدر أمني أن طيران العدوان أقدم على خرق اتفاق التهدئة، وشن غارة جوية استهدفت أحد مشاريع المياه شمال شرق الحاشدي في منطقة كيلو 16 بمدينة الحديدة، موضحا أن هذا الخرق يعتبر مؤشرا خطيرا لما تخطط له قوى العدوان من تصعيد في جبهة الساحل الغربي.

وأضاف المصدر أن قوى العدوان قصفت بـ4 صواريخ كاتيوشا و9 قذائف مدفعية والأسلحة الرشاشة منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، كما قصفت بـ 14 قذيفة هاون على مزارع ومنازل المواطنين شرق حيس، بالإضافة لاستهداف الأحياء السكنية في شارع الخمسين بالعيارات المختلفة.

وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن ثلاث غارات جوية على مديرية الغيل بمحافظة الجوف.








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