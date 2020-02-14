الجمعة, 14-فبراير-2020 الساعة: 12:44 ص - آخر تحديث: 12:21 ص (21: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
محمد احمد جمعان .. المخلص لوطنه .. الحر في زمنه
رثائية بقلم / امين محمد جمعان *
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
المتسلقون باسم المؤتمر سيفشلون
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لرئيس المؤتمر.. لا تتركنا في منتصف الطريق
د‮. ‬علي‮ ‬محمد‮ ‬الزنم‮
(ابوراس) تاريخ متجذر في الحكمة والحكم والوطنية
احلام البريهي
ابوراس.. مدرسة للوفاء..
طه عيظه
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬إلى‮ ‬النهوض‮ ‬والشموخ
يحيى‮ ‬العراسي
هذا‮ ‬هو‮ ‬المؤتمر‮ ‬وهذه‮ ‬قيادته‮ ‬الحكيمة‮ ‬
راسل القرشي
المؤتمر‮ ‬وتحديات‮ ‬المرحلة
الدكتور‮ ‬ابو‮ ‬بكر‮ ‬القربي
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
أخبار
المؤتمر نت - أعلن أليكسي كوشيليف، أخصائي أمراض الأنف والأذن والحنجرة، أن بالإمكان تشخيص توقف التنفس المنتظم أثناء النوم بسهولة إذا نظرنا إلى الشخير كأحد أعراضه

الشخير علامة على مرض خطير

المؤتمرنت -
الشخير علامة على مرض خطير
أعلن أليكسي كوشيليف، أخصائي أمراض الأنف والأذن والحنجرة، أن بالإمكان تشخيص توقف التنفس المنتظم أثناء النوم بسهولة إذا نظرنا إلى الشخير كأحد أعراضه.

وقال الأخصائي، الشخير بحد ذاته ليس خطرا، ولكن يمكن أن يكون علامة على أمراض جدية. وعادة الأشخاص الذين يعانون من الشخير يعانون من "توقف وقتي" في عملية التنفس خلال نومهم. وقد يستمر هذا "التوقف الوقتي" 10 ثوان، ما يضر كثيرا بالجسم.

وأضاف موضحا، "الشيء الأكثر إزعاجا عند توقف عملية التنفس ليلا، هو حصول الشخص على كمية أكسجين قليلة. وإذا كان هذا يحصل بصورة دورية، فقد يسبب مشكلات في القلب والأوعية الدموية. بالطبع الشخير بحد ذاته ليس خطرا على الصحة، ولكن عندما يصاحبه توقف عملية التنفس في النوم، يصبح مشكلة جدية، وتشمل حتى الأطفال والبالغين".

ووفقا للأخصائي، توقف عملية التنفس عند البالغين خلال النوم، تخلف سوء النوم وسوء المزاج في اليوم التالي. لأن دماغ الإنسان يضطر إلى اليقظة لفترات قصيرة من أجل استعادة عملية التنفس.

وبالنسبة للأطفال، فإن آثار توقف عملية التنفس تكون أكثر جدية، "فإذا توقفت عند الطفل خلال النوم، لن يحصل على كمية الأكسجين اللازمة، وبالتالي لا يتطور جسمه. لأن الجزء الأكبر من الأكسجين يخصص للدماغ والعضلات. لذلك يستيقظ الطفل في الصباح بمزاج سيء وليست له رغبة في تناول الطعام". وينصح كل من يشعر بوجود هذه الأعراض لديه بمراجعة الطبيب، خاصة وأن الشخير وتوقف عملية التنفس بالإمكان علاجهما في الوقت الحاضر.

المصدر: نوفوستي








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: كويكب هائل قد يعيث بالأرض فساداً
رياضة: صلاح يواصل حصد الجوائز في ليفربول
علوم وتقنية: فياغرا الدماغ هرمون بالشكولاتة يعزز الدافع الجنسي للرجال
عربي ودولي: بريطانيا.. استقالة وزير الخزانة
ثقافة: وفاة مؤلف مصري بعد صراع مع المرض
فنون ومنوعات: السجن عامين لامرأة حاولت فتح باب الطائرة
علوم وتقنية: علامة في الوجه تنبئ بسرطان الرئة
أخبار: انكسار زحف لمرتزقة الجيش السعودي في عسير
فنون ومنوعات: بيع لحوم الخفافيش والأفاعي مستمر بإندونيسيا رغم "كورونا"
عربي ودولي: ارتفاع وفيات "كورونا" في الصين الى 254 حالة
رياضة: نابولي يتغلب على إنتر ميلان في عقر داره
علوم وتقنية: ارتفاع "هرمون الذكورة" يهدد النساء
أخبار: الاتصالات تؤكد عودة خدمة الانترنت لوضعها الطبيعي
فنون ومنوعات: صدم زيدان سيارته.. لكنه طلب "تعويضا غريبا"
اقتصاد: ارتفاع أسعار الذهب
أخبار: العدوان ومرتزقته يواصلون استهداف ممتلكات المواطنين
مجتمع مدني: الأمراض المعدية الأكثر دماراً للبشر عبر التاريخ
أخبار: الحديدة.. تصعيد جديد للمرتزقة وقصف للأحياء السكنية
عربي ودولي: الكويت.. مقتل 3 عمال وفقدان 4 في انهيار رملي
علوم وتقنية: أميركا تتهم روسيا بمطاردة قمرها الصناعي
أخبار: "خبر سار" بشأن فيروس كورنا
عربي ودولي: مجلس الأمن يقر وقف إطلاق النار في ليبيا
أخبار: 12 غارة لطيران العدوان على الضالع والجوف ومأرب
علوم وتقنية: واتساب تكشف عدد مشتركيها
أخبار: الصحة العالمية تقدم أدوية لـ10 آلاف شخص بالمحويت
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020