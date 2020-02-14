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المؤتمر نت - استشهد مواطن وأصيبت ابنته واحترقت منازل المواطنين وتضررت ممتلكاتهم جراء خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة

شهيد وجريحة بنيران المرتزقة في الحديدة

المؤتمرنت -
شهيد وجريحة بنيران المرتزقة في الحديدة
استشهد مواطن وأصيبت ابنته واحترقت منازل المواطنين وتضررت ممتلكاتهم جراء خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، فيما شن الطيران 23 غارة على الحديدة والجوف وصعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد مصدر عسكري استشهاد أب وإصابة طفلته بجروح نتيجة قصف الغزاة والمرتزقة لمنزلهم بقذيفة هاون في قربة السبل بعزلة السويق بمديرية التحيتا.

وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن غارة على أحد مشاريع المياه شمال شرق الحاشدي بمنطقة كيلو 16.

وقصفت قوى العدوان بأربعة صواريخ كاتيوشا و39 قذيفة مدفعية واستهدفت بالأسلحة الرشاشة منطقة الجبلية بمديرية التحيتا،كما قصفت بأكثر من13 قذيفة مدفعية قرية مليكد جنوب المنطقة في حين استحدثت جرافة عسكرية لقوى العدوان تحصينات جديدة جنوب الجبلية أيضاً.

وأشار المصدر إلى أن قصفاً مكثفاً بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة للغزاة والمرتزقة استهدف منطقة 7 يوليو السكنية وشارع الـ 50 بمديرية الحالي.

ونفذت قوى العدوان تمشيطاً بالعيارات المختلفة على الأحياء السكنية في شارع الـ 50 بمديرية الحالي ومنطقة كيلو 16 في مديرية الدريهمي.

وقصفت قوى العدوان بـ 14 قذيفة هاون مزارع ومنازل المواطنين شرق حيس واستهدفت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مناطق متفرقة من مديرية حيس.

ولفت المصدر إلى احتراق منزلين نتيجة استهداف مكثف بالرشاشات للغزاة والمرتزقة على منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه.

وفي محافظة صعدة ذكر المصدر أن طيران العدوان استهدف بغارة شبكة شركة سبأ فون للاتصالات في منطقة الزبير بمديرية ساقين، وشن غارة على مديرية حيدان وغارتين على مديرية سحار وغارة على مديرية رازح.

وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن 17 غارة على مديريات الغيل وخب والشعف والمتون في محافظة الجوف.








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