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المؤتمر نت - أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات وشركة الاتصالات الدولية (تيليمن) عن عودة خدمة الإنترنت بشكل كامل وطبيعي بعد نجاح عملية إصلاح الكابل البحري "فالكون" في خليج السويس

الاتصالات تؤكد إصلاح الكابل "فالكون" وعودة الانترنت

المؤتمرنت -
الاتصالات تؤكد إصلاح الكابل "فالكون" وعودة الانترنت
أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات وشركة الاتصالات الدولية (تيليمن) عن عودة خدمة الإنترنت بشكل كامل وطبيعي بعد نجاح عملية إصلاح الكابل البحري "فالكون" في خليج السويس من قبل الشركة المالكة (جي سي إكس).

وأوضح مصدر مسؤول في مؤسسة الاتصالات وشركة تيليمن أن عملية إصلاح الكابل أسهمت في إعادة ٨٠ بالمائة من سعة تراسل الإنترنت الدولي إلى الخدمة والتى تسبب انقطاع الكابل في خروجها عن الخدمة منذ 9 يناير الماضي.

وعبر المصدر عن الأسف الشديد للمشتركين بسبب انقطاع الإنترنت خارج اليمن وتدني مستواه ما أثر بشكل سلبي على مختلف الأعمال والأنشطة وعمليات التواصل الإنساني.

وأشاد المصدر بالتفهم الكبير للمواطنين لطبيعة الأزمة وظروف الحرب والحصار الذي تتعرض له البلاد، وكذا تحليهم بالمسئولية الوطنية خلال فترة الانقطاع وضعف الخدمة، وفقاً لوكالة سبأ للانباء.

وأكد المصدر أن مؤسسة الاتصالات وشركة تيليمن بذلتا جهوداً كبيرة وحثيثة لمواجهة أزمة الانقطاع من خلال البحث عن حلول وبدائل ووصلات اسعافية بديلة بما يضمن استمرار الخدمة بصورة مقبولة وتجنب الانقطاع التام.








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