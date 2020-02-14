المؤتمرنت -

ابوراس يُعزي بوفاة النائب المؤتمري محمد المصباحي

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / محمد حميد سالم المصباحي عضو مجلس النواب، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، رئيس فرع المؤتمر بالدائرة ٢١٤ مديرية وصاب السافل بمحافظة ذمار، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



واشار ابو راس إلى عدد من مناقب الفقيد ومواقفه الوطنية وإنحيازه للصف الوطني ومصالح الوطن العليا في مختلف المنعطفات التاريخية، وتجاه ما يمر به الوطن اليمني من عدوان سافر وحصار ظالم منذ قرابة 5 سنوات ماضية .



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ/ حميد سالم المصباحي، وابناء الفقيد وإخوانه وكافه ال المصباحي بمديرية وصاب السافل محافظة ذمار، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة بهذا المصاب الذي عم ألمه الجميع.. سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا اليه راجعون".

