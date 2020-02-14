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المؤتمر نت - طقساً شتوياً بارداً على أجزاء من المرتفعات الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية

الأرصاد ينبّه سكان 12 محافظة من برودة شديدة

المؤتمرنت -
الأرصاد ينبّه سكان 12 محافظة من برودة شديدة
توقع المركز الوطني للأرصاد طقساً شتوياً بارداً على أجزاء من المرتفعات الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأوضح المركز في نشرته الجوية أن يسود طقس شتوي بارد على أجزاء من المرتفعات الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية، خاصة على محافظات "صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، إب والضالع وجبال لحج وأبين وصحاري شبوة وحضرموت" وذلك أثناء ساعات المساء والصباح الباكر.

وأشار إلى أنه من خلال المعطيات الرصدية والتنبؤية، تبين استمرار تأثر أجزاء واسعة من مناطق البلاد الجبلية وأجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية بكتلة هوائية باردة وجافة.

ونبه المركز المواطنين، قاطني المحافظات الآنفة الذكر، خاصة كبار السن والأطفال والمزارعين من الأجواء الباردة أثناء المساء والصباح الباكر.

وذكر أن درجات الحرارة المسجلة صباح اليوم الجمعة في بعض محطات الرصد الجوي على النحو الآتي :

ذمار عمران صنعاء السدة

04.0 04.0 05.2 08.5

سيئون عتق إب حجة

8.1 08.6 10.1 11.2








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