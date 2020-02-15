السبت, 15-فبراير-2020 الساعة: 01:23 ص - آخر تحديث: 01:03 ص (03: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
محمد احمد جمعان .. المخلص لوطنه .. الحر في زمنه
رثائية بقلم / امين محمد جمعان *
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
المتسلقون باسم المؤتمر سيفشلون
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لرئيس المؤتمر.. لا تتركنا في منتصف الطريق
د‮. ‬علي‮ ‬محمد‮ ‬الزنم‮
(ابوراس) تاريخ متجذر في الحكمة والحكم والوطنية
احلام البريهي
ابوراس.. مدرسة للوفاء..
طه عيظه
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬إلى‮ ‬النهوض‮ ‬والشموخ
يحيى‮ ‬العراسي
هذا‮ ‬هو‮ ‬المؤتمر‮ ‬وهذه‮ ‬قيادته‮ ‬الحكيمة‮ ‬
راسل القرشي
المؤتمر‮ ‬وتحديات‮ ‬المرحلة
الدكتور‮ ‬ابو‮ ‬بكر‮ ‬القربي
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
أخبار
المؤتمر نت - قالت المنظمة الدولية للهجرة إن حوالي 11 ألفا و500 شخص مهاجر كانوا يستقلون السفن من القرن الإفريقي إلى اليمن كل شهر خلال العام الماضي 2019

الدولية للهجرة: 12 ألف مهاجر أفريقي شهرياً إلى اليمن خلال 2019

المؤتمرنت -
الدولية للهجرة: 12 ألف مهاجر أفريقي شهرياً إلى اليمن خلال 2019
قالت المنظمة الدولية للهجرة إن حوالي 11 ألفا و500 شخص مهاجر كانوا يستقلون السفن من القرن الإفريقي إلى اليمن كل شهر خلال العام الماضي 2019، مما يجعله أكثر طرق الهجرة البحرية ازدحاما على وجه الأرض.

وذكرت المنظمة في تقرير لها، الجمعة، أنه في حين عبر أكثر من 138 ألف شخص خليج عدن إلى اليمن العام الماضي فإن عدد من عبروا إلى أوروبا عن طريق البحر المتوسط كان حوالي 110 آلاف شخص فقط، مشيرة إلى أن حوالي 160 ألف شخص عبروا خليج عدن عام 2018.

وأشار التقرير إلى أن ما يقرب من 90% من الذين وصلوا إلى اليمن في عام 2019 يعتزمون التوجه نحو السعودية، موضحا أن حوالي 92 % من الوافدين من إثيوبيا و8 % من الصومال، لافتا إلى أن الأوضاع في اليمن لم تمنعهم من المضي في الهجرة غير الشرعية.

وتعد اليمن، وجهة للاجئين ومهاجرين من دول القرن الإفريقي، لا سيما الصومال وإثيوبيا، ويهدف العديد منهم إلى الانتقال في رحلتهم الصعبة لدول الخليج، خصوصاً السعودية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: بوروسيا دورتموند يقسو على آينتراخت برباعية
رياضة: سوسيداد يحقق فوزاً صعباً أمام ميرانديس
علوم وتقنية: تتنبأ بدقة باحتمال الإصابة بحالة مميتة
علوم وتقنية: ثلثا وفيات كورونا من الرجال
عربي ودولي: وفد يهودي أمريكي يزور السعودية
مجتمع مدني: أهمية غسل اليدين في الوقاية من "كورونا"
فنون ومنوعات: الموافقة على تشريح جثة قتيل فيلا نانسي
أخبار: ابوراس يُعزي بوفاة النائب المؤتمري محمد المصباحي
رياضة: سر رونالدو الكبير.. الندم على مغادرة مدريد
أخبار: الاتصالات تؤكد إصلاح الكابل "فالكون" وعودة الانترنت
مجتمع مدني: أطعمة تساعد على استعادة وظائف الأمعاء
فنون ومنوعات: امرأة عاشت في بيتها مع 130 قطة
أخبار: شهيد وجريحة بنيران المرتزقة في الحديدة
رياضة: رونالدو ينقذ يوفنتوس من الخسارة أمام ميلان
علوم وتقنية: تحذيرات من ثغرات خطيرة في أنظمة ويندوز
علوم وتقنية: الشخير علامة على مرض خطير
علوم وتقنية: كويكب هائل قد يعيث بالأرض فساداً
رياضة: صلاح يواصل حصد الجوائز في ليفربول
أخبار: العدوان يدمر اتصالات صعدة وغارات على الجوف
أخبار: غارة عدوانية على مشروع مياه في كيلو 16
علوم وتقنية: فياغرا الدماغ هرمون بالشكولاتة يعزز الدافع الجنسي للرجال
عربي ودولي: بريطانيا.. استقالة وزير الخزانة
ثقافة: وفاة مؤلف مصري بعد صراع مع المرض
فنون ومنوعات: السجن عامين لامرأة حاولت فتح باب الطائرة
أخبار: دراسة تكشف اضطراباً "خطيراً" لدى الأطفال
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020