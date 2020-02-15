المؤتمرنت -

الدولية للهجرة: 12 ألف مهاجر أفريقي شهرياً إلى اليمن خلال 2019

قالت المنظمة الدولية للهجرة إن حوالي 11 ألفا و500 شخص مهاجر كانوا يستقلون السفن من القرن الإفريقي إلى اليمن كل شهر خلال العام الماضي 2019، مما يجعله أكثر طرق الهجرة البحرية ازدحاما على وجه الأرض.



وذكرت المنظمة في تقرير لها، الجمعة، أنه في حين عبر أكثر من 138 ألف شخص خليج عدن إلى اليمن العام الماضي فإن عدد من عبروا إلى أوروبا عن طريق البحر المتوسط كان حوالي 110 آلاف شخص فقط، مشيرة إلى أن حوالي 160 ألف شخص عبروا خليج عدن عام 2018.



وأشار التقرير إلى أن ما يقرب من 90% من الذين وصلوا إلى اليمن في عام 2019 يعتزمون التوجه نحو السعودية، موضحا أن حوالي 92 % من الوافدين من إثيوبيا و8 % من الصومال، لافتا إلى أن الأوضاع في اليمن لم تمنعهم من المضي في الهجرة غير الشرعية.



وتعد اليمن، وجهة للاجئين ومهاجرين من دول القرن الإفريقي، لا سيما الصومال وإثيوبيا، ويهدف العديد منهم إلى الانتقال في رحلتهم الصعبة لدول الخليج، خصوصاً السعودية.