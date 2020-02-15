المؤتمرنت -

إسقاط طائرة سعودية من طراز "تورنيدو" في الجوف

أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم الخميس، طائرة حربية سعودية من طراز "تورنيدو" في أجواء محافظة الجوف.



وأكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، العميد يحيى سريع، أن الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت طائرة حربية من طراز "تورنيدو"، تابعة للعدوان في أجواء محافظة الجوف أثناء قيامها بعمليات عدائية، بصاروخ أرض جو متطور.



وأشار العميد سريع إلى أن سماء اليمن ليست للنزهة وعلى تحالف العدوان ان يحسب الف حساب لذاك.



طائرة Tornado



مواصفات الطائرة الأوروبية التي تعمل في القوات الجوية السعودية منذ عام 1986، أنها مقاتلة متعددة المهام تستطيع تنفيذ هجمات أرضية ويمكنها المشاركة في معارك دفاعية.



ويوجد في التورنادو نقاط تعليق على جسم الطائرة على الأجنحة تمكنها من حمل أنواع مختلفة من الصواريخ الطوافة وصواريخ الهجوم الأرضي.



وتستطيع النسخة "إف — 3" من الطائرة أن تقوم بمهام دفاعية بما تحمله من صواريخ طويلة المدى مضادة للطائرات.



وتعمل طائرات "تورنادو" في القوات الجوية الملكية البريطانية منذ عام 1982، ويوجد منها نسخة بحرية يمكنها العمل على متن حاملات الطائرات.



وفي عام 2006 حصلت شركة "بي إيه إي"، شركة بريطانية متعددة الجنسيات مقرها لندن، على تعاقد مع الحكومة السعودية لتطوير 80 طائرة تورنادو.