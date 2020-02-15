السبت, 15-فبراير-2020 الساعة: 02:55 ص - آخر تحديث: 02:40 ص (40: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
محمد احمد جمعان .. المخلص لوطنه .. الحر في زمنه
رثائية بقلم / امين محمد جمعان *
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
المتسلقون باسم المؤتمر سيفشلون
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لرئيس المؤتمر.. لا تتركنا في منتصف الطريق
د‮. ‬علي‮ ‬محمد‮ ‬الزنم‮
(ابوراس) تاريخ متجذر في الحكمة والحكم والوطنية
احلام البريهي
ابوراس.. مدرسة للوفاء..
طه عيظه
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬إلى‮ ‬النهوض‮ ‬والشموخ
يحيى‮ ‬العراسي
هذا‮ ‬هو‮ ‬المؤتمر‮ ‬وهذه‮ ‬قيادته‮ ‬الحكيمة‮ ‬
راسل القرشي
المؤتمر‮ ‬وتحديات‮ ‬المرحلة
الدكتور‮ ‬ابو‮ ‬بكر‮ ‬القربي
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
أخبار
المؤتمر نت - أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية طائرة حربية سعودية من طراز "تورنيدو" في أجواء محافظة الجوف

إسقاط طائرة سعودية من طراز "تورنيدو" في الجوف

المؤتمرنت -
إسقاط طائرة سعودية من طراز "تورنيدو" في الجوف
أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم الخميس، طائرة حربية سعودية من طراز "تورنيدو" في أجواء محافظة الجوف.

وأكد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، العميد يحيى سريع، أن الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت طائرة حربية من طراز "تورنيدو"، تابعة للعدوان في أجواء محافظة الجوف أثناء قيامها بعمليات عدائية، بصاروخ أرض جو متطور.

وأشار العميد سريع إلى أن سماء اليمن ليست للنزهة وعلى تحالف العدوان ان يحسب الف حساب لذاك.

طائرة Tornado

مواصفات الطائرة الأوروبية التي تعمل في القوات الجوية السعودية منذ عام 1986، أنها مقاتلة متعددة المهام تستطيع تنفيذ هجمات أرضية ويمكنها المشاركة في معارك دفاعية.

ويوجد في التورنادو نقاط تعليق على جسم الطائرة على الأجنحة تمكنها من حمل أنواع مختلفة من الصواريخ الطوافة وصواريخ الهجوم الأرضي.

وتستطيع النسخة "إف — 3" من الطائرة أن تقوم بمهام دفاعية بما تحمله من صواريخ طويلة المدى مضادة للطائرات.

وتعمل طائرات "تورنادو" في القوات الجوية الملكية البريطانية منذ عام 1982، ويوجد منها نسخة بحرية يمكنها العمل على متن حاملات الطائرات.

وفي عام 2006 حصلت شركة "بي إيه إي"، شركة بريطانية متعددة الجنسيات مقرها لندن، على تعاقد مع الحكومة السعودية لتطوير 80 طائرة تورنادو.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: دراسة: الكاكاو يمنح فائدة رائعة لكبار السن
رياضة: أتلتيكو مدريد وفالنسيا يتقاسمان النقاط في "الليغا"
رياضة: بوروسيا دورتموند يقسو على آينتراخت برباعية
رياضة: سوسيداد يحقق فوزاً صعباً أمام ميرانديس
علوم وتقنية: تتنبأ بدقة باحتمال الإصابة بحالة مميتة
علوم وتقنية: ثلثا وفيات كورونا من الرجال
عربي ودولي: وفد يهودي أمريكي يزور السعودية
مجتمع مدني: أهمية غسل اليدين في الوقاية من "كورونا"
فنون ومنوعات: الموافقة على تشريح جثة قتيل فيلا نانسي
أخبار: الأرصاد ينبّه سكان 12 محافظة من برودة شديدة
أخبار: ابوراس يُعزي بوفاة النائب المؤتمري محمد المصباحي
رياضة: سر رونالدو الكبير.. الندم على مغادرة مدريد
أخبار: الاتصالات تؤكد إصلاح الكابل "فالكون" وعودة الانترنت
مجتمع مدني: أطعمة تساعد على استعادة وظائف الأمعاء
فنون ومنوعات: امرأة عاشت في بيتها مع 130 قطة
أخبار: شهيد وجريحة بنيران المرتزقة في الحديدة
رياضة: رونالدو ينقذ يوفنتوس من الخسارة أمام ميلان
علوم وتقنية: تحذيرات من ثغرات خطيرة في أنظمة ويندوز
علوم وتقنية: الشخير علامة على مرض خطير
علوم وتقنية: كويكب هائل قد يعيث بالأرض فساداً
رياضة: صلاح يواصل حصد الجوائز في ليفربول
أخبار: العدوان يدمر اتصالات صعدة وغارات على الجوف
أخبار: غارة عدوانية على مشروع مياه في كيلو 16
علوم وتقنية: فياغرا الدماغ هرمون بالشكولاتة يعزز الدافع الجنسي للرجال
عربي ودولي: بريطانيا.. استقالة وزير الخزانة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020