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الأمانة العامة للمؤتمر تنعي رئيس الدائرة القانونية الاستاذ ناصر العطار (بيان)

تنعي الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ ناصر محمد محمد العطار رئيس الدائرة القانونية عضو الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام الذي رحل اليوم الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والتنظيمي .



لقد كان الاستاذ ناصر محمد محمد العطار واحدا من افضل واكفاء الكوادر المؤتمرية التي اسهمت اسهاما فاعلا في خدمة وتطوير العمل التنظيمي والسياسي والقانوني في المؤتمر الشعبي حيث كان له اسهاماته البارزة في مجال تطوير النظام الداخلي واللوائح المتفرعة عنه والجوانب القانونية والاجرائية داخل المؤتمر ،كما اسهم الفقيد العطار بشكل فاعل في تطوير الرؤى القانونية التي تبناها المؤتمر الشعبي العام على المستوى التنفيذي .



ان الفقيد الاستاذ ناصر محمد محمد العطار واحدا من ابرز الكوار التي عملت باخلاص ونزاهة في خدمة المؤتمر بعيدا عن الاضواء وكان مثالا للانسان الكفوء والقنوع الذي يقدم المصلحة العامة على مصالحه الشخصية .

ان رحيل الاستاذ ناصر العطار يمثل خسارة كبيرة للمؤتمر الشعبي العام .



والامانة العامة للمؤتمر اذ تنعي الفقيد ناصر محمد محمد العطار فانها تعبر لاسرته واولاده عن بالغ حزنها وعظيم مواساتها سائلة الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وعظيم غفرانه وان يسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان .

إنا لله وإنا اليه راجعون



صادر عن الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام

صنعاء السبت الموافق 15 فبراير 2020م