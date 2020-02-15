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المؤتمر نت - بعث الشيخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة القيادي المؤتمري ورئيس الدائرة القانونية

رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة القيادي ناصر العطار

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة القيادي ناصر العطار
بعث الشيخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة في وفاة القيادي المؤتمري ورئيس الدائرة القانونية عضو الامانة للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ ناصر محمد محمد العطار الذي انتقل الى جوار ربه اليوم .

واشاد رئيس المؤتمر في برقية العزاء التي بعثها الى ابناء الفقيد الدكتور عصام واخوانه عبدالرحمن وصخر وافراد اسرته وكافة ال العطار بمناقب الفقيد وادواره التي قدمها للمؤتمر الشعبي العام خلال مسيرة حياته ،منوها بما لعبه الفقيد في مجال تطوير العمل القانوني واللوائح التنظيمية للمؤتمر ونظامه الداخلي .
واكد ابوراس ان الفقيد كان مثالا للقيادي المخلص والوفي لوطنه وتنظيمه وعمل بتفان منقطع النظير .
وعبر رئيس المؤتمر عن عظيم مواساته برحيل الفقيد الاستاذ ناصر محمد محمد العطار سائلا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان .
انا لله وانا اليه راجعون .








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