السبت, 15-فبراير-2020 الساعة: 03:15 م - آخر تحديث: 02:52 م (52: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
محمد احمد جمعان .. المخلص لوطنه .. الحر في زمنه
رثائية بقلم / امين محمد جمعان *
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
المتسلقون باسم المؤتمر سيفشلون
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لرئيس المؤتمر.. لا تتركنا في منتصف الطريق
د‮. ‬علي‮ ‬محمد‮ ‬الزنم‮
(ابوراس) تاريخ متجذر في الحكمة والحكم والوطنية
احلام البريهي
ابوراس.. مدرسة للوفاء..
طه عيظه
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬إلى‮ ‬النهوض‮ ‬والشموخ
يحيى‮ ‬العراسي
هذا‮ ‬هو‮ ‬المؤتمر‮ ‬وهذه‮ ‬قيادته‮ ‬الحكيمة‮ ‬
راسل القرشي
المؤتمر‮ ‬وتحديات‮ ‬المرحلة
الدكتور‮ ‬ابو‮ ‬بكر‮ ‬القربي
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
أخبار
المؤتمر نت - 23 غارة على محافظات واستمرار الخروقات بالحديدة

23 غارة على محافظات واستمرار خروقات العدوان بالحديدة

المؤتمرنت -
23 غارة على محافظات واستمرار خروقات العدوان بالحديدة
شن طيران العدوان السعودي 23 غارة على محافظات صنعاء، والجوف ومأرب، واستمرت خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري أن مرتزقة العدوان قصفوا بصاروخي كاتيوشا وأكثر من 10 قذائف مدفعية باتجاه منطقة 7 يوليو السكنية، واستهدفوا بمختلف العيارات الرشاشة أماكن متفرقة في المنطقة.

وقصف مرتزقة العدوان بثلاثة صواريخ كاتيوشا مدينة الشباب في شارع الـ 90 بمدينة الحديدة.

وأفاد المصدر أن مرتزقة العدوان قصفوا منطقة الفازة بمديرية التحيتا بثماني قذائف مدفعية واستهدفوا منطقة الجبلية في المديرية بـ 35 قذيفة مدفعية ومختلف الأسلحة الرشاشة.

وأشار إلى أن قوى العدوان مشطت بالعيارات الرشاشة منطقة كيلو 16 في مديرية الدريهمي، وقصفت بصواريخ الكاتيوشا قرية الزعفران واستهدفت بـ11 قذيفة مدفعية باتجاه شرق قرية الشرف ومحل الشيخ في المنطقة نفسها.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن 12 غارة على مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وثلاث غارات على مديرية الغيل بمحافظة الجوف، كما شن ثماني غارات على مديرية مجزر في محافظة مأرب.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: دراسة: الكاكاو يمنح فائدة رائعة لكبار السن
رياضة: أتلتيكو مدريد وفالنسيا يتقاسمان النقاط في "الليغا"
رياضة: بوروسيا دورتموند يقسو على آينتراخت برباعية
أخبار: فيروس "كورونا" يصل دولة عربية ثانية
أخبار: الدولية للهجرة: 12 ألف مهاجر أفريقي شهرياً إلى اليمن
رياضة: سوسيداد يحقق فوزاً صعباً أمام ميرانديس
علوم وتقنية: تتنبأ بدقة باحتمال الإصابة بحالة مميتة
علوم وتقنية: ثلثا وفيات كورونا من الرجال
أخبار: انتكاسة جديدة للمرتزقة في أبواب الحديد بعسير
عربي ودولي: وفد يهودي أمريكي يزور السعودية
أخبار: فيروس كورونا يضرب "الطواقم الطبية"
مجتمع مدني: أهمية غسل اليدين في الوقاية من "كورونا"
أخبار: العدوان يجدد غاراته على صنعاء ومأرب والجوف
فنون ومنوعات: الموافقة على تشريح جثة قتيل فيلا نانسي
أخبار: الأرصاد ينبّه سكان 12 محافظة من برودة شديدة
أخبار: ابوراس يُعزي بوفاة النائب المؤتمري محمد المصباحي
رياضة: سر رونالدو الكبير.. الندم على مغادرة مدريد
أخبار: الاتصالات تؤكد إصلاح الكابل "فالكون" وعودة الانترنت
مجتمع مدني: أطعمة تساعد على استعادة وظائف الأمعاء
فنون ومنوعات: امرأة عاشت في بيتها مع 130 قطة
أخبار: شهيد وجريحة بنيران المرتزقة في الحديدة
رياضة: رونالدو ينقذ يوفنتوس من الخسارة أمام ميلان
علوم وتقنية: تحذيرات من ثغرات خطيرة في أنظمة ويندوز
علوم وتقنية: الشخير علامة على مرض خطير
علوم وتقنية: كويكب هائل قد يعيث بالأرض فساداً
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020