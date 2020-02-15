المؤتمرنت -

23 غارة على محافظات واستمرار خروقات العدوان بالحديدة

شن طيران العدوان السعودي 23 غارة على محافظات صنعاء، والجوف ومأرب، واستمرت خروقات قوى العدوان لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن مرتزقة العدوان قصفوا بصاروخي كاتيوشا وأكثر من 10 قذائف مدفعية باتجاه منطقة 7 يوليو السكنية، واستهدفوا بمختلف العيارات الرشاشة أماكن متفرقة في المنطقة.



وقصف مرتزقة العدوان بثلاثة صواريخ كاتيوشا مدينة الشباب في شارع الـ 90 بمدينة الحديدة.



وأفاد المصدر أن مرتزقة العدوان قصفوا منطقة الفازة بمديرية التحيتا بثماني قذائف مدفعية واستهدفوا منطقة الجبلية في المديرية بـ 35 قذيفة مدفعية ومختلف الأسلحة الرشاشة.



وأشار إلى أن قوى العدوان مشطت بالعيارات الرشاشة منطقة كيلو 16 في مديرية الدريهمي، وقصفت بصواريخ الكاتيوشا قرية الزعفران واستهدفت بـ11 قذيفة مدفعية باتجاه شرق قرية الشرف ومحل الشيخ في المنطقة نفسها.



وذكر المصدر أن طيران العدوان شن 12 غارة على مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وثلاث غارات على مديرية الغيل بمحافظة الجوف، كما شن ثماني غارات على مديرية مجزر في محافظة مأرب.