المؤتمرنت -

استشهاد وإصابة 40 مواطناً بغارات للعدوان بالجوف

استشهد وأصيب 40 مواطناً بغارات لطيران العدوان الأمريكي السعودي استهدفت تجمعاً لهم عند حطام الطائرة التي أسقطتها الدفاعات الجوية بمديرية المصلوب بمحافظة الجوف.



وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن غارات على موقع حطام الطائرة أثناء تجمع المواطنين ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات غالبيتهم من النساء والأطفال.



وأكد المصدر أن الطيران عاود استهداف المسعفين ما أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء والجرحى إلى 40 في حصيلة أولية.



وناشد المصدر وزارة الصحة والمنظمات الإنسانية إرسال سيارات إسعاف إلى مديرية المصلوب لإسعاف الجرحى إلى مستشفيات العاصمة صنعاء .



وكانت الدفاعات الجوية بالجيش واللجان الشعبية أسقطت مساء الجمعة، طائرة حربية تابعة للعدوان من نوع تورنيدو بصاروخ أرض جو متطور في محافظة الجوف أثناء قيامها بمهام عدائية.