المؤتمرنت - ابراهيم الحجاجي -

تشييع مهيب لفقيد الوطن النائب المصباحي

شُيّع اليوم في موكبٍ جنائزيٍ مهيب جثمان فقيد الوطن عضو مجلس النواب النائب المؤتمري الشيخ محمد حميد المصباحي رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام في الدائرة 214 مديرية وصاب السافل محافظة ذمار، الى مثواه الأخير بمقبرة النصر بصنعاء، والذي وافته المنية يوم أمس بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن.



وأثنى المشيعون الذين تقدمهم رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام الشيخ عزام صلاح، وأمين عام مجلس النواب أحمد صوفان، وعدد كبير من اعضاء مجلسي النواب والشورى والقيادات السياسية والعسكرية والأمنية والوجاهات الاجتماعية وحشد غفير من المواطنين ومحبي الفقيد، أثنى المشيعون على مناقب الفقيد وسيرته الطيبة، حيث كان من أكثر اعضاء البرلمان صدقاً ووفاءً وأخلاقاً، حيث ترك أثراً كبيراً في نفوس زملائه بأخلاقه ومثابرته وعمله.



واعتبر المشيعون رحيل الشيخ محمد حميد المصباحي خسارة كبيرة للوطن والبرلمان والمؤتمر الشعبي العام، حيث كان فارساً من فرسان المؤتمر داخل البرلمان ورجل وطني عُرفَ بانحيازه الدائم لمصلحة الوطن وقضاياه.

