المؤتمرنت -

تشييع مهيب لجثمان القيادي المؤتمري ناصر العطار

شيع اليوم في صنعاء جثمان فقيد الوطن القيادي المؤتمري ناصر محمد العطار،إلى مثواه الاخير بمقبرة ماجل الدمّه بصنعاء، والذي انتقل الى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والتنظيمي وتطوير العمل التنظيمي والقانوني.



وشيع جثمانه في موكب جنائزي تقدمه الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام، غازي أحمد علي محسن، ورئيس هيئة الرقابة التنظيمية بالمؤتمر الدكتور نجيب العجي، ومدير مكتب رئيس المؤتمر عضو اللجنة العامة الاستاذ محمد الرويشان، والاستاذ فؤاد الكميم رئيس الدائرة المالية، والاستاذ طارق الشامي رئيس الدائرة الاعلامية، وعدد من أعضاء اللجنة العامة ورؤساء الدوائر المتخصصة في الأمانة العامة ووزراء في حكومة الإنقاذ الوطني.

واشار الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد على محسن، إلى أن الفقيد ناصر العطار كان هامة من هامات المؤتمر الشعبي العام، وان المؤتمر والوطن اليمني خسر برحيله كادر ممتاز، وقيادي تنظيمي عملى، وكادر قانوني متخصص.



وعد المشيعون رحيل القيادي المؤتمري والخبير القانوني، ناصر العطار خسارة على الوطن والمؤتمر كونه من ابرز قياداته الكفؤة المشهود لها بالاخلاص في العمل، مشيرين إلى عدد من مناقب الفقيد ومآثره وما تحلى به من قيم ودماثة اخلاق جعلته محل حب وتقدير الجميع.



وعبر المشيعون عن خالص تعازيهم للمؤتمر الشعبي العام ولاسرة الفقيد سائلين الله للفقيد الرحمة والمغفرة." إنا لله وإنا اليه راجعون".

