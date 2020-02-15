المؤتمرنت -

الامين العام يعزي بوفاة العميد عبدالسلام قيس

بعث الامين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد على محسن، برقية عزاء ومواساة بوفاة العميد دكتور/ عبدالسلام على قيس، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



واشار الامين العام إلى عدد من مناقب الفقيد واسهاماته في المجال الطبي والسلك الامني طوال مسيرته العملية والتي تميزت بالتفاني والاخلاص .



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد / محمد عبدالسلام على قيس، واخوانه، وكافة آل قيس، عبّر أمين عام المؤتمر الشعبي العام، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة بهذا المصاب الذي عم ألمه الجميع.. سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا اليه راجعون"

