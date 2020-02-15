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نائب رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة القيادي ناصر العطار

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، الدكتور قاسم لبوزة، برقية عزاء ومواساة بوفاة عضو الأمانة العامة رئيس الدائرة القانونية بالمؤتمر الشعبي العام الأستاذ ناصر محمد محمد العطار، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الوطني والتنظيمي.



وأشاد الدكتور لبوزة بمناقب الفقيد ودوره التنظيمي كرئيس للدائرة القانونية، وقيادي فاعل في المؤتمر الشعبي العام وعضواً تنظيمياً نشطاً شارك في الارتقاء بمستوى أداء المؤتمر الشعبي العام وتعزيز دوره الريادي في الساحة الوطنية كتنظيم رائد ومتميّز.

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وأعرب نائب رئيس المؤتمر عن تعازيه لأخوان وأبناء الفقيد وبقية أفراد الأسرة وكافة ال العطار في مديرية جبل الشرق آنس محافظة ذمار، بهذا المصاب .. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه وقبيلته بالصبر والسلوان.



” إنا لله وإنآ إليه راجعون “.