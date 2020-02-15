المؤتمرنت -

بدء صرف مستحقات الضمان الاجتماعي وحوافز المعلمين

استقبل رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء رئيس فريق إدارة البرامج بمنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة " اليونيسيف " في الاْردن الدكتور شيرين فاركي، الذي يزور بلادنا حاليا.



جرى خلال اللقاء مناقشة علاقات التعاون بين بلادنا واليونسيف في المجال الانساني سيما المشاريع الدولية المنفذة عبر اليونيسيف وفي مقدمتها مشروع الحوالات النقدية الطارئ "معاشات الضمان الاجتماعي" الذي يستفيد منه مليون ونصف اسرة على مستوى الجمهورية بتمويل من البنك الدولي بمبلغ وقدرة 45 مليون دولار.



وناقش اللقاء الذي حضره وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبيد بن ضبيع والمياه والبيئة المهندس نبيل الوزير، الترتيبات المشتركة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واليونيسيف لصرف الدفعة السابعة من مستحقات الضمان الاجتماعي المقرر بدء صرفها خلال الاسبوعين المقبلين وفقا للآلية الجديدة المعتمدة على البطائق الممغنطة، فضلا عن سير الاجراءات الخاصة بحوافز المعلمات والمعلمين.



واثنى رئيس الوزراء على الجهود التي تبذلها اليونيسيف سواء فيما يتصل بمستحقات الضمان الاجتماعي او غيرها من البرامج التمويلية كحوافز المعلمين وتدخلانها الانسانية تجاه قطاع الامومة والطفولة وفي عدد من القطاعات الحيوية منها المياه والصحة العامة.



وجدد التأكيد على اهمية الاعمال الانسانية لمختلف المنظمات وإسهامها المؤثر في مكافحة شبح المجاعة والحد من معاناة الشعب اليمني الراهنة بفعل العدوان والحصار.



بدور نوه فاركي الى التعاون المسؤول للجهات المعنية خاصة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة بصندوق الضمان الاجتماعي تجاه تسهيل وشفافية عملية صرف مخصصات الضمان الاجتماعي.



وبين أن اجمالي الاسر التي استلمت مستحقاتها المالية في اطار الدفعة السادسة بلغ مليون وأربعمائة وسبعة عشر ألف اسرة .. مشيرا إلى أن اليونيسيف وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم تعد حاليا لصرف حوافز المعلمين والمعلمات بأجمالي اربعة اشهر وذلك في فترة اقصاها قبيل شهر رمضان القادم.