السبت, 15-فبراير-2020 الساعة: 10:57 م - آخر تحديث: 10:33 م (33: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
محمد احمد جمعان .. المخلص لوطنه .. الحر في زمنه
رثائية بقلم / امين محمد جمعان *
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
المتسلقون باسم المؤتمر سيفشلون
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لرئيس المؤتمر.. لا تتركنا في منتصف الطريق
د‮. ‬علي‮ ‬محمد‮ ‬الزنم‮
(ابوراس) تاريخ متجذر في الحكمة والحكم والوطنية
احلام البريهي
ابوراس.. مدرسة للوفاء..
طه عيظه
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬إلى‮ ‬النهوض‮ ‬والشموخ
يحيى‮ ‬العراسي
هذا‮ ‬هو‮ ‬المؤتمر‮ ‬وهذه‮ ‬قيادته‮ ‬الحكيمة‮ ‬
راسل القرشي
المؤتمر‮ ‬وتحديات‮ ‬المرحلة
الدكتور‮ ‬ابو‮ ‬بكر‮ ‬القربي
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
أخبار
المؤتمر نت - صرف الدفعة السابعة من مستحقات الضمان الاجتماعي وحوافز المعلمات والمعلمين

بدء صرف مستحقات الضمان الاجتماعي وحوافز المعلمين

المؤتمرنت -
بدء صرف مستحقات الضمان الاجتماعي وحوافز المعلمين
استقبل رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، اليوم بصنعاء رئيس فريق إدارة البرامج بمنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة " اليونيسيف " في الاْردن الدكتور شيرين فاركي، الذي يزور بلادنا حاليا.

جرى خلال اللقاء مناقشة علاقات التعاون بين بلادنا واليونسيف في المجال الانساني سيما المشاريع الدولية المنفذة عبر اليونيسيف وفي مقدمتها مشروع الحوالات النقدية الطارئ "معاشات الضمان الاجتماعي" الذي يستفيد منه مليون ونصف اسرة على مستوى الجمهورية بتمويل من البنك الدولي بمبلغ وقدرة 45 مليون دولار.

وناقش اللقاء الذي حضره وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبيد بن ضبيع والمياه والبيئة المهندس نبيل الوزير، الترتيبات المشتركة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل واليونيسيف لصرف الدفعة السابعة من مستحقات الضمان الاجتماعي المقرر بدء صرفها خلال الاسبوعين المقبلين وفقا للآلية الجديدة المعتمدة على البطائق الممغنطة، فضلا عن سير الاجراءات الخاصة بحوافز المعلمات والمعلمين.

واثنى رئيس الوزراء على الجهود التي تبذلها اليونيسيف سواء فيما يتصل بمستحقات الضمان الاجتماعي او غيرها من البرامج التمويلية كحوافز المعلمين وتدخلانها الانسانية تجاه قطاع الامومة والطفولة وفي عدد من القطاعات الحيوية منها المياه والصحة العامة.

وجدد التأكيد على اهمية الاعمال الانسانية لمختلف المنظمات وإسهامها المؤثر في مكافحة شبح المجاعة والحد من معاناة الشعب اليمني الراهنة بفعل العدوان والحصار.

بدور نوه فاركي الى التعاون المسؤول للجهات المعنية خاصة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ممثلة بصندوق الضمان الاجتماعي تجاه تسهيل وشفافية عملية صرف مخصصات الضمان الاجتماعي.

وبين أن اجمالي الاسر التي استلمت مستحقاتها المالية في اطار الدفعة السادسة بلغ مليون وأربعمائة وسبعة عشر ألف اسرة .. مشيرا إلى أن اليونيسيف وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم تعد حاليا لصرف حوافز المعلمين والمعلمات بأجمالي اربعة اشهر وذلك في فترة اقصاها قبيل شهر رمضان القادم.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: الصحة العالمية: لا يمكن تحديد أين سينتشر كورونا
رياضة: برشلونة يعبر محطة خيتافي بثنائية
فنون ومنوعات: شيخوخة مبكرة لدى طفلة تؤدي لوفاتها
أخبار: الامين العام يعزي بوفاة العميد عبدالسلام قيس
أخبار: تشييع مهيب لفقيد الوطن النائب المصباحي
أخبار: بسبب "كورونا".. احتجاز 8 طائرات بمطار هيثرو
أخبار: استشهاد وإصابة 40 مواطناً بغارات للعدوان بالجوف
أخبار: 23 غارة على محافظات واستمرار الخروقات بالحديدة
علوم وتقنية: دراسة: الكاكاو يمنح فائدة رائعة لكبار السن
رياضة: أتلتيكو مدريد وفالنسيا يتقاسمان النقاط في "الليغا"
أخبار: إسقاط طائرة سعودية من طراز "تورنيدو" في الجوف
رياضة: بوروسيا دورتموند يقسو على آينتراخت برباعية
أخبار: فيروس "كورونا" يصل دولة عربية ثانية
أخبار: الدولية للهجرة: 12 ألف مهاجر أفريقي شهرياً إلى اليمن
رياضة: سوسيداد يحقق فوزاً صعباً أمام ميرانديس
علوم وتقنية: تتنبأ بدقة باحتمال الإصابة بحالة مميتة
علوم وتقنية: ثلثا وفيات كورونا من الرجال
أخبار: انتكاسة جديدة للمرتزقة في أبواب الحديد بعسير
عربي ودولي: وفد يهودي أمريكي يزور السعودية
أخبار: فيروس كورونا يضرب "الطواقم الطبية"
مجتمع مدني: أهمية غسل اليدين في الوقاية من "كورونا"
أخبار: العدوان يجدد غاراته على صنعاء ومأرب والجوف
فنون ومنوعات: الموافقة على تشريح جثة قتيل فيلا نانسي
أخبار: الأرصاد ينبّه سكان 12 محافظة من برودة شديدة
أخبار: ابوراس يُعزي بوفاة النائب المؤتمري محمد المصباحي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020