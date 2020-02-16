الأحد, 16-فبراير-2020 الساعة: 12:29 ص - آخر تحديث: 12:10 ص (10: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
محمد احمد جمعان .. المخلص لوطنه .. الحر في زمنه
رثائية بقلم / امين محمد جمعان *
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
المتسلقون باسم المؤتمر سيفشلون
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لرئيس المؤتمر.. لا تتركنا في منتصف الطريق
د‮. ‬علي‮ ‬محمد‮ ‬الزنم‮
(ابوراس) تاريخ متجذر في الحكمة والحكم والوطنية
احلام البريهي
ابوراس.. مدرسة للوفاء..
طه عيظه
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬إلى‮ ‬النهوض‮ ‬والشموخ
يحيى‮ ‬العراسي
هذا‮ ‬هو‮ ‬المؤتمر‮ ‬وهذه‮ ‬قيادته‮ ‬الحكيمة‮ ‬
راسل القرشي
المؤتمر‮ ‬وتحديات‮ ‬المرحلة
الدكتور‮ ‬ابو‮ ‬بكر‮ ‬القربي
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
أخبار
المؤتمر نت - توقع فلكي يمني بحالة الطقس خلال الاسبوع بدءً من السبت حتى الجمعة، ارتفاع

فلكي يمني يتوقع ارتفاع درجات الحرارة الصغرى

المؤتمرنت -
فلكي يمني يتوقع ارتفاع درجات الحرارة الصغرى
توقع فلكي يمني بحالة الطقس خلال الاسبوع بدءً من السبت وحتى الجمعة، ارتفاع تدريجى ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى على معظم المناطق اليمنية.

وقال الفلكي عدنان الشوافي، في بيان نشره على صفحته بالفيسبوك، رصده "المؤتمرنت" بناء على صور وبيانات الاقمار الصناعية ونماذج الطقس والتي لا تزال تعطي مؤشر إنخفاض شديد في الحمل الحراري واسبوع شبه جاف على اليمن الا أننا نتوقع تحديثات بتحسن أفضل في معدل الهطول.

كما توقع الفلكي الشوافي أمطار خفيفة متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية وارخبيل سقطرى والمناطق الساحلية خصوصاً مع نهاية الأسبوع.

وأشار إلى هبات شديدة للرياح على السواحل الجنوبية وباب المندب والسواحل الغربية (سواحل لحج وتعز والحديدة) من السبت حتى منتصف الإسبوع ليكون الموج بين معتدل الى مضطرب أحياناً، مؤكداً هدوء نسبي للرياح ليلة الاربعاء القادم وحتى نهاية الإسبوع، داعياً لمتابعة المستجدات ونشرات الطقس.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: الأمانة العامة للمؤتمر تنعي رئيس الدائرة القانونية الاستاذ ناصر العطار (بيان)
عربي ودولي: الصحة العالمية: لا يمكن تحديد أين سينتشر كورونا
رياضة: برشلونة يعبر محطة خيتافي بثنائية
فنون ومنوعات: شيخوخة مبكرة لدى طفلة تؤدي لوفاتها
أخبار: الامين العام يعزي بوفاة العميد عبدالسلام قيس
أخبار: تشييع مهيب لفقيد الوطن النائب المصباحي
أخبار: بسبب "كورونا".. احتجاز 8 طائرات بمطار هيثرو
أخبار: استشهاد وإصابة 40 مواطناً بغارات للعدوان بالجوف
أخبار: 23 غارة على محافظات واستمرار الخروقات بالحديدة
علوم وتقنية: دراسة: الكاكاو يمنح فائدة رائعة لكبار السن
رياضة: أتلتيكو مدريد وفالنسيا يتقاسمان النقاط في "الليغا"
أخبار: إسقاط طائرة سعودية من طراز "تورنيدو" في الجوف
رياضة: بوروسيا دورتموند يقسو على آينتراخت برباعية
أخبار: فيروس "كورونا" يصل دولة عربية ثانية
أخبار: الدولية للهجرة: 12 ألف مهاجر أفريقي شهرياً إلى اليمن
رياضة: سوسيداد يحقق فوزاً صعباً أمام ميرانديس
علوم وتقنية: تتنبأ بدقة باحتمال الإصابة بحالة مميتة
علوم وتقنية: ثلثا وفيات كورونا من الرجال
أخبار: انتكاسة جديدة للمرتزقة في أبواب الحديد بعسير
عربي ودولي: وفد يهودي أمريكي يزور السعودية
أخبار: فيروس كورونا يضرب "الطواقم الطبية"
مجتمع مدني: أهمية غسل اليدين في الوقاية من "كورونا"
أخبار: العدوان يجدد غاراته على صنعاء ومأرب والجوف
فنون ومنوعات: الموافقة على تشريح جثة قتيل فيلا نانسي
أخبار: الأرصاد ينبّه سكان 12 محافظة من برودة شديدة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020