المؤتمرنت -

فلكي يمني يتوقع ارتفاع درجات الحرارة الصغرى

توقع فلكي يمني بحالة الطقس خلال الاسبوع بدءً من السبت وحتى الجمعة، ارتفاع تدريجى ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى على معظم المناطق اليمنية.



وقال الفلكي عدنان الشوافي، في بيان نشره على صفحته بالفيسبوك، رصده "المؤتمرنت" بناء على صور وبيانات الاقمار الصناعية ونماذج الطقس والتي لا تزال تعطي مؤشر إنخفاض شديد في الحمل الحراري واسبوع شبه جاف على اليمن الا أننا نتوقع تحديثات بتحسن أفضل في معدل الهطول.



كما توقع الفلكي الشوافي أمطار خفيفة متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية وارخبيل سقطرى والمناطق الساحلية خصوصاً مع نهاية الأسبوع.



وأشار إلى هبات شديدة للرياح على السواحل الجنوبية وباب المندب والسواحل الغربية (سواحل لحج وتعز والحديدة) من السبت حتى منتصف الإسبوع ليكون الموج بين معتدل الى مضطرب أحياناً، مؤكداً هدوء نسبي للرياح ليلة الاربعاء القادم وحتى نهاية الإسبوع، داعياً لمتابعة المستجدات ونشرات الطقس.