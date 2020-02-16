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أخبار
المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / على محمد على المطري

رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة الشيخ على المطري

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة الشيخ على المطري
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام، الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / على محمد على المطري ، عضو اللجنة الدائمة رئيس فرع المؤتمر بالدائرة ٢١7 بمديرية بنى مطر محافظة صنعاء ، والذي وافاه الاجل إثر مرض عضال الم به ، وبعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ / يحيى محمد علي المطري عضو مجلس النواب، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، والى ابناء الفقيد احمد ومحمد وكافة ال المطري بمحافظة صنعاء ، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام، باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة بهذا المصاب الذي عم ألمه الجميع.. سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنا اليه راجعون".








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