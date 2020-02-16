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المؤتمر نت - يواصل العدوان السعودي جرائمه بحق المدنيين، حيث استشهد 32 بينهم نساء وأطفال بغارات شنها طيرانه على محافظة الجوف خلال الـ24 ساعة الماضية

العدوان يواصل ارتكاب جرائمه بحق المدنيين

المؤتمرنت -
العدوان يواصل ارتكاب جرائمه بحق المدنيين
يواصل العدوان السعودي جرائمه بحق المدنيين، حيث استشهد 32 بينهم نساء وأطفال بغارات شنها طيرانه على محافظة الجوف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد مصدر أمني أن طيران العدوان شن أكثر من ثماني غارات على مديرية المصلوب بمحافظة الجوف أدت إلى استشهاد 32 مواطناً بينهم نساء وأطفال وإصابة آخرين إصابات بعضهم حرجة بالإضافة إلى تدمير ثلاثة منازل وسيارة مواطن.

وأوضح وأوضح قوى العدوان قصفت بأكثر من 13 قذيفة هاون شمال وشرق مديرية حيس، وقصفت منازل ومزارع المواطنين في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا بـ15 قذيفة مدفعية.

وقصفت قوى العدوان بالصواريخ الموجهة والمدفعية قريتي الزعفران ومحل الشيخ في منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي، واستهدفت بـ 15 صاروخ كاتيوشا وقذيفة مدفعية منازل ومزارع المواطنين في قرى الجربة السفلى والعليا والمَنْقُم بالمديرية.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان أطلقت أكثر من 30 صاروخ كاتيوشا وقذيفة مدفعية على قريتي الشجن والجربة بمديرية الدريهمي المحاصرة.

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية الغيل بالمحافظة نفسها.








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