المؤتمرنت -

هشام اليمني يتأهل للمواجهات المباشرة من "ذا فويس"

تأهل الموهبة اليمنية الطفل هشام اليمني ، مساء السبت ، إلى مرحلة المواجهة المباشرة في برنامج ذا فويس كيدز، ويعرض على قنوات "إم بي سي" مساء كل يوم سبت.



وقدم الطفل اليمني هشام اليمني اغنية "ياسلام على حبي وحبك" مع الطفلة التونسية نسرين بوشناق والطفل الفلسطيني اياد قدوره.



وبعد المواجهة الفنية بين المتسابقين الثلاثة اختارت الفنانة نانسي عجرم الطفل اليمني هشام ليتأهل إلى المرحلة المقبلة من المواجهات.



وأثار صوت المبدع اليمني هشام وتألقة على مسرح ذا فويس مساء أمس ، إعجاب الكثير من الجمهور الحاضرين في المسرح وكذا اشادة وإعجاب لجنة التحكيم.



وكان المتسابق هشام اليمني ، هز مسرح ذا فويس كيدز، في بداية حلقات البرنامج "مرحلة الصوت وبس"، من خلال أدائه لأغنية "امتي أنا اشوفك" للفنان اليمني الكبير أبو بكر سالم بالفقية، والتي استطاع من خلال صوته الرائع أن يجعل لجنة التحكيم تلتف له بالكامل.



وعندما حانت لجنة الاختيار أصرت نانسي عجرم على أن يختارها المتسابق، وهنا قاطعها الفنان عاصي الحلاني ليسأله عن هواياته الأخرى فأجاب بأنه يجيد المصارعة، فطلب منه عاصي أن يختار أحد من الحكام لكي يصارعه على المسرح، فأخذت الفنانة اللبنانية تطلب من المشترك أن يختارها وعلى إثره نفذ طلبها.

