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رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة الشيخ علي بن معيلي

بعث الشيخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام اليوم ، برقية عزاء ومواساة للشيخ مراد محسن بن علي معيلي، والشيخ ناجي بن علي بن سعيد معيلي ، واخوانهم ، وكافة ال راشد منيف وعبيده وقبائل محافظة مأرب، في وفاة الشيخ علي بن سعيد بن صالح معيلي.



وفي برقية العزاء، اشاد رئيس المؤتمر بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والتنظيمية التي قدمها للوطن والمؤتمر خلال مسيرة حياته. وأكد ابوراس ان الفقيد كان مثالا للرجل الوطني الغيور والمخلص والوفي لوطنه وتنظيمه وعمل بتفان منقطع النظير.



وعبر رئيس المؤتمر عن عظيم مواساته برحيل الفقيد الشيخ علي بن سعيد بن صالح معيلي، سائلا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان .

انا لله وانا اليه راجعون



