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المؤتمر نت - أكد الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الدولية الدكتور علي ناجي نصاري، أن إصلاح الكابل البحري فالكون وعودة خدمة الانترنت في اليمن إلى وضعها الطبيعي، يضع قطاع الاتصالات أمام مسئولية كبيرة

الاتصالات: خروج 500 خط عن الخدمة بشكل يومي

المؤتمرنت -
الاتصالات: خروج 500 خط عن الخدمة بشكل يومي
أكد الرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات الدولية الدكتور علي ناجي نصاري، أن إصلاح الكابل البحري فالكون وعودة خدمة الانترنت في اليمن إلى وضعها الطبيعي، يضع قطاع الاتصالات أمام مسئولية كبيرة لاستمرار هذه الخدمة.

وأشار في مؤتمر صحفي عقدته شركة (تيليمن) بصنعاء اليوم، إلى مخاطر انقطاع الانترنت في ظل الحظر المفروض على شركة تيليمن من استخدام البدائل المملوكة لها.

وأكد نصاري عزم شركة (تيليمن) والمؤسسة العامة للاتصالات تفادي تكرار خروج خدمة الانترنت خاصة وأن اليمن يعتمد على مسار واحد فقط وهو الكابل البحري (فالكون) بعد عدم تمكن الشركة والمؤسسة من تشغيل المسارات الأخرى جراء الحرب.

وجدد التأكيد إلى أن شركة (تيليمن) تمتلك استثمارات في الانترنت في مسارين ممثلة بكابلين بحريين بقيمة 70 مليون دولار بهدف تحديث قطاع الاتصالات والانتقال إلى الجيل الرابع والخامس حيث يؤمن المسارين سعة (4000) جيجا بت لكل ثانية.. مشيرا أن هذه السعة تؤمن خدمة الإنترنت لليمن لخمسة عشر عاما قادمة.
وقال "نطمح إلى تحسين أكبر لخدمات الانترنت وحل بعض الاختناقات في بعض المناطق وسيلمس المشتركون تحسن الخدمات خلال الأسابيع القادمة."

من جانبه أكد المهندس صادق محمد مصلح رئيس شركة تيليمن أن الشركة والمؤسسة بصدد تنفيذ خطة صيانة شاملة للمقسمات في أمانة العاصمة والمحافظات مبينا أن الشركة تتلقى اتصالات بخروج 500 خط عن الخدمة بشكل يومي.

وكان البيان الصادر عن الشركة قد لفت إلى مخاطر وتداعيات الحصار المفروض على إدخال قطع الصيانة والأجهزة والمعدات اللازمة لاستمرار تشغيل الخدمات الحالية وتطوير البنى التحتية لقطاع الاتصالات بما يمكن الانتقال إلى الأجيال الحديثة (4G، 5G) اللازمة لتقديم خدمات النطاق العريض وخدمات التقنية الشاملة.

وجددت الشركة الدعوة للمجتمع الدولي إلى تحييد قطاع الاتصالات وعدم إقحامه في الصراع الدائر باعتبار الاتصالات أحد أهم الحقوق الإنسانية.








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