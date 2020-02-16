المؤتمرنت -

قبائل المهرة للسعودية: لن نقف مكتوفي الأيدي

أكد مسئول دائرة التواصل الخارجي باعتصام المهرة الرافض للتواجد السعودي في المحافظة التي تعد البوابة الشرقية لليمن، احمد بلحاف أن قوات الاحتلال السعودي بالمهرة اعاقت الحركة التجارية في منفذ شحن ومنعت عبور البضائع التجارية.



وأوضح بلحاف أن هذه التصرفات العدوانية خلقت حالة من الاستياء والسخط لدى المواطنين نتيجة مساسها بمصالحهم المعيشية والوضع الاقتصادي بالمحافظة، وكان من الطبيعي أن تكون ردة فعل المواطنين في محافظة المهرة الوقوف امام هذه الانتهاكات والتجاوزات التي تطال مؤسسات الدولة من قبل قوات الاحتلال السعودي، مؤكداً أنهم لن يقفون مكتوفي الأيدي ولن يقبلوا أن يكون منفذ شحن ثكنات عسكرية لقوات الاحتلال السعودي.



وأشار إلى أنه وعقب استعداد قوات الاحتلال السعودي ومليشياته للتحرك من الغيظة عاصمة المحافظة الى منفذ شحن لاقتحامه أعلنت قبائل المهرة الوقوف مع المواطنين المتضررين، استمراراً لأهداف الهبة الشعبية التي دعا لها الشيخ علي سالم الحريزي والشيوخ والشخصيات الاجتماعية في اغسطس 2019م لدعم الامن والاستقرار ومؤسسة الدولة بالمحافظة التي تتعرض للانتهاك من قبل قوات الاحتلال السعودي وميلشياتها.