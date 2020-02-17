المؤتمرنت -

مقتل وجرح جنود سعوديين ومرتزقة في الحدود

قُتل وجرح عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة بعمليات نوعية للجيش اليمني واللجان الشعبية استهدفتهم في قطاعات عسير ونجران وجيزان.



وأوضح مصدر عسكري أن وحدات من الجيش اليمني المسنودة بمقاتلي اللجان وابناء القبائل نفذت عملية هجومية على مواقع المرتزقة في أبواب الحديد بعسير، ما أدى إلى مصرع وجرح عدد منهم.



ولفت المصدر إلى أن وحدة الهندسة فجرت عدد من العبوات الناسفة في تجمعات المرتزقة، ما ضاعف من خسائرهم البشرية.



وذكر المصدر أن أبطال الجيش واللجان استهدفوا طقما يحمل جنود سعوديين ما أدى لاحتراقه قبالة قطاع الدائر في جيزان.



وأشار المصدر إلى أن وحدة الهندسة نفذت كميناً محكماً لطقم عسكري محمل بالمرتزقة في البقع قبالة نجران، ما أدى إلى مصرع وجرح من كان على متنه.