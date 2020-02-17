المؤتمرنت -

العواضي يعزي بوفاة القيادي المؤتمري ناصر العطار

بعث الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ ياسر العواضي برقية عزاء ومواساة في وفاة القيادي المؤتمري ورئيس الدائرة القانونية عضو الامانة للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ ناصر محمد محمد العطار الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والعمل التنظيمي والقانوني.



واشاد الامين العام المساعد في برقية العزاء التي بعثها الى ابناء الفقيد الدكتور عصام واخوانه عبدالرحمن وصخر وافراد اسرته وكافة ال العطار، بمناقب الفقيد وادواره التي قدمها للمؤتمر الشعبي العام خلال مسيرة حياته ، منوها بما لعبه الفقيد في مجال تطوير العمل القانوني واللوائح التنظيمية للمؤتمر ونظامه الداخلي .



واكد العواضي ان الفقيد كان مثالا للقيادي المخلص والوفي لوطنه وتنظيمه وعمل بتفان منقطع النظير .



وعبر الامين العام المساعد الشيخ ياسر العواضي عن عظيم مواساته برحيل الفقيد الاستاذ ناصر محمد محمد العطار سائلا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان .

"انا لله وانا اليه راجعون" .

