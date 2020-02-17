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نائب رئيس المؤتمر الدكتور لبوزة يعزي القنع بوفاة شقيقته

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الدكتور قاسم لبوزة، برقية عزاء ومواساة إلى وزير الدولة لشئون مخرجات الحوار الوطني والمصالحة الوطنية احمد القنع ، بوفاة شقيقته الفاضلة.



وفي برقية العزاء ، عبّر نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام عن صادق التعازي وعميق المواساة للوزير القنع وكافة آل القنع بهذا المصاب الأليم، سائلاً المولى -عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنها فسيح جنانه.. وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.. إنه سميع مُجيب



" إنا لله وإنا اليه راجعون"

