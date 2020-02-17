المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة الشيخ مصلح ذيبان

بعث الشيخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام ، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / مصلح مطر ذيبان ، احد مشايخ سفيان ، محافظة عمران، والذي وافاه الاجل إثر مرض عضال الم به، وبعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الشيخ / مطر مصلح مطر ذيبان واخوانه يحي وبشير وواسط، والى الشيخ/ سليم احمد مطر ذيبان مسئول الشباب والطلاب بفرع المؤتمر بمديرية سفيان ، والشيخ / احسن احمد مطر ذيبان وكافة ال ذيبان وقبايل سفيان بمحافظة عمران، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة بهذا المصاب الذي عم ألمه الجميع.. سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا اليه راجعون".

