المؤتمرنت -

اليونيسيف تزود 300 مرفق صحي بمعدات طبية في اليمن

أعلنت منظمة اليونسيف للطفولة التابعة للأمم المتحدة، توزيع أجهزة ومعدات مخبرية على 300 مرفق صحي في عدد من المحافظات اليمنية.



وأوضح مكتب المنظمة في اليمن عبر حسابه على موقع تويتر، أن أكثر من 800 ألف شخص سيستفيد من أجهزة ومعدات المختبرات الجديدة، من خلال مشروع الصحة والتغذية الطارئ، مضيفاً أن تلك المعدات ستسهم في تقديم خدمة صحية أفضل.



ويعاني القطاع الصحي في اليمن، من عدم توفر معظم المعدات الطبية في ظل الحرب المستمرة منذ نحو 5 سنوات، والتي دفعت بنحو 50 في المائة من المنشآت الطبية إلى الإغلاق، فيما لاتستطيع بقية المنشآت تلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة للمواطنين.