المؤتمرنت -

58 شهيداً وجريحاً بينهم 44 طفلاً حصيلة مجزرة العدوان بالجوف

قالت وزارة الصحة إن الحصيلة النهائية لجريمة تحالف العدوان السعودي في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف 58 شهيداً وجريحاً معظمهم أطفال.



وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور يوسف الحاضري أن عدد الشهداء بلغ 35 منهم 26 طفلا فيما بلغ عدد الجرحى 23 منهم 18 طفلا.



وأشار إلى أن طيران تحالف العدوان استهدف بعدد من الغارات خلال الساعات الأولي من صباح السبت الماضي المواطنين وهم نائمون في منازلهم.



وأدان استمرار تحالف العدوان في إرتكاب المجازر بحق أطفال ونساء وأبناء اليمن في كل قرية ومديرية ومحافظة في ظل صمت مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي.



ولفت إلى أن الصمت الأممي والدولي تجاه هذه الجرائم شجع تحالف العدوان على ارتكاب هذه الجريمة التي راح ضحيتها عشرات الأطفال والنساء.



وقال " لا نعلم ما المبرر والمسوغ القانوني والإنساني الذي تستند عليه الأمم المتحدة في صمتها المطبق على مثل هذه الجرائم إلا أنها شريكة في الجرائم والعدوان والحصار حتى وإن لم تفصح عن ذلك".



وحمل الناطق بأسم وزارة الصحة الأمم المتحدة المسئولية الإنسانية والإخلاقية على الدماء التي يسفكها تحالف العدوان في اليمن.



ودعا المجتمع الدولي والمنظمات وكل حر في العالم إلى رفع الصوت لإدانة واستنكار هذه الجرائم والدعوة إلى تقديم مرتكبيها إلى المحاكم لينالوا جزاءهم، وفقاً لوكالة سبأ للانباء.



كما دعا إلى المطالبة برفع الحصار عن اليمن وإيقاف العدوان فالكارثة الصحية خاصة والإنسانية عامة التي سببها العدوان طالت كل أبناء اليمن والأطفال بشكل خاص.