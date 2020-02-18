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أفضل عشر أغذية للوقاية من أمراض السرطان

يعلم الأطباء جيدًا التداعيات الصحية لتناول الأغذية غير المناسبة أو الضارة لأجسادهم، وغالبًا ما يميلون إلى الحصول على العناصر الغذائية الضرورية من الوجبات الغذائية المفيدة.



نشر موقع "إيت زيس نوت زات" المتخصص في أخبار الصحة والتغذية، قائمة من 40 وجبة صنفها كأفضل اختيارات للباحثين الأطباء من أصحاب المعرفة الغذائية. فيما يلي نظرة على أبرز ما جاء في هذه القائمة.



1- البيض



تقول الدكتورة راشيل غولدمان، أستاذة علم النفس والأستاذ الطبي المساعد: "أعتبر نفسي نباتية زائفة، ما يعني أني أتناول الأطعمة النباتية في الأساس، لكني أيضًا أتناول المنتجات الحيوانية، وأحد أهم مصادر البروتين هو البيض".



2- التوفو



بينما نادرًا ما تتناول راشيل بروتينات اللحوم مثل الديك الرومي والدجاج، لكنها عادة ما تجد نفسها تبحث عن بدائل نباتية مثل التوفو. في حين أن البروتين غالبًا ما يشجع نمو العضلات، إلا أنه مهم أيضًا لصحة الدماغ وعمله.



3- السمك



للأسماك دور دائم في نظام الدكتورة راشيل لسبب واجيه، فالسلمون البري يغذي العقل والقلب بأحماض "أوميغا 3" الدهنية عالية الفائدة الصحية.



4- التفاح



غالبًا ما تختار راشيل والأطباء التفاح كوجبة خفيفية يمكنها منع الشعور بالجوع خلال اليوم.



5- العنب البري



غني بمضادات الأكسدة وغالبًا ما يكون الدعامة الأساسية في الأنظمة الغذائية للأطباء. يعزز البشرة ويجعلها نابضة بالحياة، ويقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان لأنه يعمل على محاربة تشكلها في مهدها.



6- توت العليق



وجبة خفيفة جيدة للمساء. يحتوي على 8 غرامات من الألياف لكل كوب، ما قد يساعد في الحد من الشعور بالجوع ويعزز الإحساس بالشبع.



7- أفوكادو



غني بالدهون الأحادية غير المشبعة والصحية، والتي يمكنها المساعدة في خفض نسبة الكوليسترول السيئ، لكن من المهم أن تستهلك الفاكهة الدهنية باعتدال لجني الفائدة.



8- السبانخ



وجبة منخفضة السعرارات الحرارية ومصدر جيد لفيتامين "أ"، الذي يعزز صحة الشعر والجلد.



9- المشروم



مكون حاضر بقوة في وجبات الغذاء والعشاء المليئة بالخضروات للدكتورة راشيل. وغني بفيتامين "ب"، الذي يساعد الجسم في الحصول على الطاقة من الطعام ويشجع على تكوين خلايا الدم الحمراء.



10- البصل



يحتوي على فيتامين "ج"، الذي يساعد على درء الجذور الحرة، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بالسرطان.



ومن بين أبرز مكونات القائمة أيضًا:



البروكلي والجمبري والقرنبيط واللوز وسلطة الدجاج المشوي وبياض البيض والسوشي والجزر والحمص والمانجا والخس والعسل والقرفة.