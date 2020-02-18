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كيف تبدو أعراض السرطان لدى الأطفال؟

أعلن الأكاديمي الروسي فلاديمير بولياكوف، مستشار مدير معهد بحوث الأورام وأمراض الدم عند الأطفال، أن علامات هذه الأمراض عند الأطفال هي الضعف وفقدان الوزن والشحوب وانخفاض مرونة الجلد.



وأشار الأكاديمي في حديث لصحيفة "آر بي كي" الروسية، إلى أنه لا توجد علامات خاصة لظهور الأورام الخبيثة، بل هناك علامات عامة مثل الضعف والخمول، البكاء، فقدان الوزن، شحوب الجلد وانخفاض مرونته والشعور المستمر بوعكة صحية.



ومن جانبه يضيف الدكتور إيغور دولغوبولوف، يمكن أن تشير تصرفات الطفل إلى الأورام الخبيثة، مثل العرج والغثيان والتقيؤ في الفترة الصباحية، والصداع. ويقول "يجب في هذه الحالة مراجعة الطبيب والخضوع لفحوص شاملة، عند جميع الأخصائيين وإجراء تحليل للدم ، وفحص تجويف البطن بالموجات فوق الصوتية وغيرها من الفحوصات للتأكد من عدم وجود إصابة بالسرطان".



ويضيف، يختلف سرطان الأطفال عن سرطان البالغين. فإذا كان سرطان البالغين مكتسبا، فإن نسبة عالية منه عند الأطفال خلقية، ويرتبط بتشوه تطور الجنين. إضافة لهذا تتطور هذه الأورام عند الأطفال بسرعة. ويقول "جميع الأورام الخبيثة عند الأطفال تنمو بسرعة وأكثر عدوانية. وبينما لدى البالغين درجات مختلفة للسرطان –منخفضة متوسطة وهكذا، فإن لدى الأطفال دائما درجة مرتفعة. وإذا كان ذلك كارثة، فهو من جانب آخر نعمة، لأنه كلما كان نمو السرطان أسرع، يكون تأثره بالعلاج الكيميائي أفضل. لأن تأثير العلاج الكيميائي في سرعة انقسام الخلايا أكبر. وبما أن الأطفال لا يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم مثل البالغين، يصبح من السهل علاجهم علاجا مكثفا للحصول على نتائج جيدة".



المصدر: نوفوستي