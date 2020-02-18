الثلاثاء, 18-فبراير-2020 الساعة: 01:47 ص - آخر تحديث: 01:46 ص (46: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
محمد احمد جمعان .. المخلص لوطنه .. الحر في زمنه
رثائية بقلم / امين محمد جمعان *
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
المتسلقون باسم المؤتمر سيفشلون
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لرئيس المؤتمر.. لا تتركنا في منتصف الطريق
د‮. ‬علي‮ ‬محمد‮ ‬الزنم‮
(ابوراس) تاريخ متجذر في الحكمة والحكم والوطنية
احلام البريهي
ابوراس.. مدرسة للوفاء..
طه عيظه
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬إلى‮ ‬النهوض‮ ‬والشموخ
يحيى‮ ‬العراسي
هذا‮ ‬هو‮ ‬المؤتمر‮ ‬وهذه‮ ‬قيادته‮ ‬الحكيمة‮ ‬
راسل القرشي
المؤتمر‮ ‬وتحديات‮ ‬المرحلة
الدكتور‮ ‬ابو‮ ‬بكر‮ ‬القربي
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
أخبار
المؤتمر نت - أعلن الأكاديمي الروسي فلاديمير بولياكوف، مستشار مدير معهد بحوث الأورام وأمراض الدم عند الأطفال، أن علامات هذه الأمراض عند الأطفال هي

كيف تبدو أعراض السرطان لدى الأطفال؟

المؤتمرنت -
كيف تبدو أعراض السرطان لدى الأطفال؟
أعلن الأكاديمي الروسي فلاديمير بولياكوف، مستشار مدير معهد بحوث الأورام وأمراض الدم عند الأطفال، أن علامات هذه الأمراض عند الأطفال هي الضعف وفقدان الوزن والشحوب وانخفاض مرونة الجلد.

وأشار الأكاديمي في حديث لصحيفة "آر بي كي" الروسية، إلى أنه لا توجد علامات خاصة لظهور الأورام الخبيثة، بل هناك علامات عامة مثل الضعف والخمول، البكاء، فقدان الوزن، شحوب الجلد وانخفاض مرونته والشعور المستمر بوعكة صحية.

ومن جانبه يضيف الدكتور إيغور دولغوبولوف، يمكن أن تشير تصرفات الطفل إلى الأورام الخبيثة، مثل العرج والغثيان والتقيؤ في الفترة الصباحية، والصداع. ويقول "يجب في هذه الحالة مراجعة الطبيب والخضوع لفحوص شاملة، عند جميع الأخصائيين وإجراء تحليل للدم ، وفحص تجويف البطن بالموجات فوق الصوتية وغيرها من الفحوصات للتأكد من عدم وجود إصابة بالسرطان".

ويضيف، يختلف سرطان الأطفال عن سرطان البالغين. فإذا كان سرطان البالغين مكتسبا، فإن نسبة عالية منه عند الأطفال خلقية، ويرتبط بتشوه تطور الجنين. إضافة لهذا تتطور هذه الأورام عند الأطفال بسرعة. ويقول "جميع الأورام الخبيثة عند الأطفال تنمو بسرعة وأكثر عدوانية. وبينما لدى البالغين درجات مختلفة للسرطان –منخفضة متوسطة وهكذا، فإن لدى الأطفال دائما درجة مرتفعة. وإذا كان ذلك كارثة، فهو من جانب آخر نعمة، لأنه كلما كان نمو السرطان أسرع، يكون تأثره بالعلاج الكيميائي أفضل. لأن تأثير العلاج الكيميائي في سرعة انقسام الخلايا أكبر. وبما أن الأطفال لا يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم مثل البالغين، يصبح من السهل علاجهم علاجا مكثفا للحصول على نتائج جيدة".

المصدر: نوفوستي








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
علوم وتقنية: الشاي الأخضر وتأثيره المضاد للسرطان
رياضة: نيمار يتأهب للمشاركة في مباراة دورتموند
علوم وتقنية: كيف تهدد المنظفات المنزلية حياة أطفالنا؟
علوم وتقنية: تحديد المصدر الحقيقي لانتشار فيروس "كورونا"
مجتمع مدني: أفضل عشر أغذية للوقاية من أمراض السرطان
علوم وتقنية: دراسة تكشف ما قد يحصل عندما تموت الشمس!
عربي ودولي: الرئيس الأسد: حلب انتصرت على الإرهاب
فنون ومنوعات: المهن الموسيقية: منع محمد رمضان من الغناء
أخبار: نائب رئيس المؤتمر الدكتور لبوزة يعزي القنع بوفاة شقيقته
أخبار: أمين عام المؤتمر يعزي الوزير أحمد القنع
اقتصاد: تراجع اسعار الذهب من ذروة في أسبوعين
أخبار: العواضي يعزي بوفاة القيادي المؤتمري ناصر العطار
أخبار: وفيات كورونا تصل إلى 1770.. وتزايد الإصابات
علوم وتقنية: أسباب ارتفاع ضغط الدم وطرق الوقاية والعلاج
أخبار: خروقات قوى العدوان في الحديدة توقع جرحى
مجتمع مدني: 10 استخدامات غريبة للأسبرين.. تعرف عليها
رياضة: ريال مدريد يتعثر على أرضه أمام سيلتا فيغو
رياضة: ميونخ يسحق كولونيا ويستعيد صدارته
أخبار: مقتل وجرح جنود سعوديين ومرتزقة في الحدود
عربي ودولي: فضيحة جنسية تطيح بحليف ماكرون
عربي ودولي: سوريا.. العثور على عشرات الجثث في مقبرة جماعية
أخبار: قبائل المهرة للسعودية: لن نقف مكتوفي الأيدي
عربي ودولي: تهديدات جديدة تطال السفير الروسي
عربي ودولي: اعتقال ابنة مسؤول أمريكي بتهمة القتل
أخبار: الاتصالات: خروج 500 خط عن الخدمة بشكل يومي
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020