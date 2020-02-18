المؤتمرنت - جميل الجعدبي -

رفضت ممارسات الاضرار بالوطن.. الأمانة العامة توصي بفصل مؤيدي العدوان من عضوية المؤتمر

عقدت الامانة العامة للمؤتمر الشعبي العام اجتماعا لها اليوم الثلاثاء برئاسة الاستاذ غازي احمد على محسن، الامين العام للمؤتمر الشعبي العام، وحضور الامين العام المساعد الأستاذ/ جابر عبدالله غالب..



واستهل الاجتماع المنعقد بمقر معهد الميثاق بالعاصمة صنعاء، بقراءة الفاتحة على روح فقيد الوطن والمؤتمر، رئيس الدائرة القانونية عضو الامانة للمؤتمر الشعبي العام، الفقيد ناصر محمد محمد العطار الذي مثل رحيله خسارة كبيرة للمؤتمر الشعبي العام في هذه المرحلة .



واكد الامين العام الاستاذ غازي احمد على محسن، على أهمية الشراكة الحقيقية للقوى الوطنية في مواجهة العدوان وتعزيز تماسك الجبهة الداخلية، ورفض أي ممارسات تمس امن واستقرار وسيادة واستقلال وحرية الوطن.



وقال الامين العام للمؤتمر الشعبي العام إن من أجرم بحق الوطن فلا يمكن ان نتعاطف معه، مجددا في هذا الصدد التأكيد على أن موقف المؤتمر المقاوم للعدوان الغاشم والحصار الظالم موقف مبدئي وثابت، نابع من مبادئ وأهداف وبرامج المؤتمر الشعبي العام وميثاقه الوطني ، وباعتبار ذلك واجب تفرضه قيم الولاء والانتماء الوطني.



وفيما له علاقة بالعمل التنظيمي اشار الامين العام الاستاذ غازي احمد على ، الى الخطط العملية المعدة من الدوائر المتخصصة والتي استوعبت متطلبات ومهمام المرحلة وضرورة توفير الموارد لتنفيذ هذه الخطط والبرامج على ارض الواقع .



وفي الاجتماع اكدت الامانة العامة على اهمية اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتورطين في قضايا الاخلال بالامن والاستقرار والاضرار بالوطن ، واحالتهم الى اجهزة القضاء لينالوا جزائهم الرادع والعادل ،

معبرة عن رفضها لكافة الاعمال والممارسات التي تنال من أمن واستقلال ووحدة الوطن وتمس سيادته، وتساعد تحالف العدوان السعودي - الاماراتي على تنفيذ مخططاتهم التدميرية، وارتكاب افضع الجرائم بحق ابناء الشعب اليمني طوال 5 سنوات ماضية .



واشارت الامانة العامة الى المسئولية الجنائية الشخصية، وفقا للدستور اليمني والقوانين النافذة، ورفض مصطلحات التعميم في مثل هذه القضايا ، ومحاولات الزج بإسم المؤتمر الشعبي العام كتنظيم سياسي وطني يدين وينبذ كافة اشكال الخيانة الوطنية، ويؤمن ان الولاء الوطني ‮ ‬مبدأ‮ ‬شريف‮ ‬لا‮ ‬ينسجم‮ ‬بأي‮ ‬حال‮ ‬من‮ ‬الأحوال‮ ‬مع‮ ‬التبعية‮ ‬أياً‮ ‬كان‮ ‬شكلها‮ ‬أو‮ ‬نوعها..



وفيما حذرت الامانة العامة مجددا من محاولات التكسب الرخيص باسم المؤتمر الشعبي العام سواء خارج الوطن او داخله، وذلك على حساب المواقف الوطنية الثابتة والمبدئية للمؤتمر الشعبي العام ، والنيل من دوره الوطني في أحلك الظروف والمنعطفات التاريخية ، اوصت كذلك بإدراج مجموعة جديدة من اصحاب المواقف المسيئة للمؤتمر بتأييدهم للعدوان ، والمخالفين لنظام المؤتمر الداخلي ضمن القوائم المعدة من قبل هيئة الرقابة التنظيمية وعرضها على اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي لإتخاذ قرارا تنظيميا بشأن عضويتهم في المؤتمر الشعبي العام، على خلفية مخالفة النظام الداخلي وبرامج واهداف ومبادئ المؤتمر الشعبي العام والميثاق الوطني.



وفيما له علاقة بالمستجدات في محافظة المهرة ، عبرت الامانة العامة عن ادانتها واستنكارها للاعتداءات الاجرامية التي قامت بها قوات العدوان السعودي ومرتزقته ضد المواطنين وأبناء القبائل بمحافظة المهرة، مؤكدة على حق ابناء اليمن كافة في مواجهة العدوان وطرد الاحتلال من أي شبر من الاراضي اليمنية، وناشدت الامانة العامة المجتمع الدولي, ومجلس الأمن , ومنظماته الإنسانية والحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف جرائم واعتداءات العدوان السعودي على أبناء المهرة الأحرار.



وكانت الامانة العامة استمعت لمحضر اجتماعها السابق واقرته.

