المؤتمرنت -

10 غارات جوية للعدوان على ثلاث محافظات

كثفت قوى العدوان خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وشن الطيران عشر غارات على ثلاث محافظات أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وذكر مصدر عسكري أن قوى العدوان قصفت بأكثر من 30 قذيفة مدفعية ومختلف الأسلحة الرشاشة منطقة الفازة بمديرية التحيتا، واستهدفت منطقة الجبلية في المديرية بأكثر من 16 قذيفة مدفعية.



وقصفت قوى العدوان بـ60 قذيفة مدفعية وبمختلف الأسلحة الرشاشة مناطق متفرقة من مديرية حيس، كما قصفت بـ 13 قذيفة هاون مناطق متفرقة شمال غرب المديرية .



وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان قصفت مصنعاً للطوب وأحد الجسور جنوب مديرية حيس بالمدفعية، كما استهدف قصف مدفعي للخونة شارع الـ 50 بمدينة الحديدة ومنطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي.



وأوضح المصدر أن قوى العدوان استهدفت بثمان قذائف مدفعية و 12 قذيفة هاون قرية الشجن في أطراف مدينة الدريهمي المحاصرة، وقصفت بأكثر من 25 قذيفة مدفعية مدينة الدريهمي المحاصرة مخلفة خسائر في ممتلكات المواطنين.



وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن غارتين على مديرية الظاهر بمحافظة صعدة وست غارات على مناطق متفرقة من مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وغارتين على مفرق الجوف بمديرية مجزر في محافظة مأرب.