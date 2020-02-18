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المؤتمر نت - زحوفات لقوى العدوان على الدريهمي بالحديدة

زحوفات كبيرة لقوى العدوان على الدريهمي بالحديدة

المؤتمرنت -
زحوفات كبيرة لقوى العدوان على الدريهمي بالحديدة
أكد القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم تعرض مدينة الدريهمي المحاصرة اليوم لزحوفات من قبل أربعة ألوية تابعة لتحالف العدوان ومرتزقته.

واستغرب قحيم صمت الأمم المتحدة أمام هذا التصعيد الخطير على الدريهمي والذي يأتي بعد أكثر من عام ونصف من الحصار وتجويع وإرهاب المواطنين فيها.

وأشار إلى أن تحالف العدوان مستمر في ممارسة غيه في ظل عدم وجود رادع أو تحركات أممية جادة لوقف العدوان ورفع معاناة المواطنين.. لافتاً إلى أن الزحوفات اليوم على الدريهمي تؤكد استهتار المنظمة الدولية وأمينها العام ومبعوثها إلى اليمن، وعدم وقوفها الموقف المحايد والداعم للسلام.

وأضاف قحيم "احترامنا لاتفاق ستوكهولم وتنفيذه من طرف واحد، لا يعني أن نظل صامتين أمام الزحوفات التي تشهدها المحافظة وآخرها الزحوفات اليوم على الدريهمي" .*سبأنت








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