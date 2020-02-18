المؤتمرنت -

العواضي يعزي بوفاة الشيخ علي بن معيلي

بعث الامين العام المساعد للقطاع التنظيمي بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ ياسر العواضي، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ علي بن سعيد بن صالح معيلي، اثر مرض عضال الم به، بعد حياة حافلة بخدمة الوطن والمجتمع، فيما يلي نص البرقية.



الأخ الشيخ/ مراد محسن بن علي معيلي

الأخ الشيخ/ ناجي بن علي بن سعيد معيلي

واخوانهم، وكافة آل معيلي وآل راشد منيف وعبيده وقبائل محافظة مأرب



ببالغ الآسى والحزن تلقينا نبأ وفاة الشيخ المناظل/ علي بن سعيد بن صالح معيلي، والذي وافاه الآجل بعد حياة حافلة بالعمل والعطاء الوطني، حيث كان رحمة الله عليه أحد أبرز مشائخ مأرب وشخصية اجتماعية ومن أنبل الرجال الاكفاء والكوادر الوطنية المخلصة، الذين افنوا حياتهم في خدمة وطنهم ومجتمعهم.



اننا ونحن نشاطركم أحزانكم وآلامكم في مصابكم الجلل بفقدان المرحوم بإذن الله تعالى، نعبر لكم عن خالص تعازينا وصادق مواساتنا، سائلين الله -العلي القدير- أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ورضوانه.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهمكم وكل أهله وذويه وأصدقائه ومحبيه جميعاً الصبر والسلوان.. إنه سميع مجيب.



وإنا لله وإنا إليه راجعون،،،



اخوكم/ ياسر احمد سالم العواضي

الامين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام