المؤتمرنت -

نائب رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة المناضل حسن البان

بعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام، الدكتور قاسم لبوزة، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ المناضل حسن علي احمد منصور البان، الذي وافاه الأجل إثر نوبة قلبية بعد حياة حافلة بالعمل الوطني الصادق في خدمة الوطن والثورة والجمهورية والوحدة.



واشاد الدكتور لبوزة في برقية العزاء التي بعثها إلى أولاد الفقيد ياسر واحمد ورياض وعرفات حسن علي البان، وآل منصور البان ومنطقة الحمراء ومحافظة لحج عامة، بمناقب الفقيد الراحل الذي كان أحد المدافعين عن ثورتي سبتمبر وأكتوبر المجيدتين وتحقيق الوحدة اليمنية المباركة، وكان مثالاً للوطني المخلص الغيور على المكتسبات الوطنية، كما كان من القياديين المؤسسين للمؤتمر الشعبي العام في المحافظات الجنوبية قدم الكثير والكثير في جميع جوانب الحياة خدم الوطن بكل إخلاص وتفانِ.



وأكد أن الوطن خسر برحيل الشيخ حسن علي البان، قيادياً مؤتمرياً وسياسياً فذاً وشخصية وطنية متميزة كفؤة ونزيهة.. سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون ".