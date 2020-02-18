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المؤتمر نت - واصلت قوى العدوان اليوم عملياتها الإجرامية ضد المواطنين في الدريهمي وحيس والتحيتا وبيت الفقيه ضمن مسلسل خروقاتها للهدنة الأممية في محافظة الحديدة

إصابة مدني بقصف المرتزقة أحياء سكنية بالحديدة

المؤتمرنت -
إصابة مدني بقصف المرتزقة أحياء سكنية بالحديدة
واصلت قوى العدوان اليوم عملياتها الإجرامية ضد المواطنين في الدريهمي وحيس والتحيتا وبيت الفقيه ضمن مسلسل خروقاتها للهدنة الأممية في محافظة الحديدة.

وأفاد مصدر أمني بأن قوى العدوان شنت هجوماً عنيفاً على قرى في مديرية الدريهمي بمختلف الاسلحة، ما أدى إلى إصابة المواطن درويش درويش ابراهيم هديش بجروح بليغة، وتضرر منازل المواطنين ونفوق عدد من المواشي.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان قصفت بـ17 قذيفة هاون شمال قرية مغاري وشرق مديرية حيس وقصفت بأكثر من 60 صاروخ كاتيوشا وقذيفة مدفعية مزارع ومنازل المواطنين في قرى الجربة العليا والجربة السفلى والمنقم في الدريهمي.

ولفت المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً لقوى العدوان استهدف منطقة الجاح الأعلى بمديرية بيت الفقيه، تسبب بأضرار كبيرة في منازل المواطنين.








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