المؤتمرنت -

4 فوائد صحية قد لا تعرفها عن الخيار

يعتبر الخيار من الخضروات التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية، التي يحتاجها الجسم للحفاظ على حالته الصحية، ولا يقتصر من أجل الحصول على فوائده، تناوله فقط.



يحتوي الخيار على نسبة كبيرة من فيتامين "سي"، الذي يحمي العين من الإصابة ببعض الأمراض، منها التي نعرضها في السطور التالية، بحسب موقع "هيلث لاين" وموقع "ويب ميد":



1) تجاعيد العينين



لأن الخيار يحتوي على نسبة عالية من المركبات المضادة للأكسدة، فإن وضع بعض شرائحه على العينين، يساعد على حماية البشرة المحيطة بها من الإصابة بالإجهاد التأكسدي، وهو ما يقلل من خطر ظهور التجاعيد في تلك المنطقة، ومكافحة علامات الشيخوخة، نتيجة قدرته الفعالة على منع نشاط جذور البشرة.



2) تهيج والتهابات العين



تنتج الإصابة بتهيج والتهابات العين لأسباب متعددة، منها الحساسية الموسمية والتعرض للأتربة واستخدام بعض مستحضرات التجميل والعطور، الأمر الذي يصيبها بالأحمرار، وهنا يأتي دور الخيار في تخفيف حدة تلك الالتهابات، وعلاجها، عن طريق وضع بعض الشرائح على المنطقة المصابة بالتهيج.



3) الهالات السوداء



إن احتواء الخيار على نسبة كبيرة من فيتامين "سي"، يمنحه قدرة كبيرة على علاج الهالات السوداء التي تحيط بالعينين نتيجة السهر وعدم الحصول على عدد كافي من ساعات النوم، فضلا عن التعرض للضغط النفسي والتوتر.



ويعمل الخيار على إيقاف تمدد الأوردة التي في الأوعية الدموية، وتتسبب في ظهور تلك الهالات السوداء.



4) تورم العينين



ميزة أخرى تضاف إلى الخيار، لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من المياه وفيتامين "سي" وحمضي الكافيين، والاسكوربيك الذي يساعد على انقباض الأوعية الدموية، وعلاج الانتفاخات، والتورمات التي تصيب المنطقة الجلدية المحيطة بالعين، نتيجة العمل على تقليل الاحتباس المائي في تلك المنطقة، ونقلها إلى أجزاء أخرى في الجسم.