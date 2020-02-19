المؤتمرنت -

قوى العدوان تواصل خرق اتفاق الحديدة

واصلت قوى العدوان خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، فيما شن الطيران سبع غارات على محافظتي مأرب والجوف خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان أطلقت عشر قذائف مدفعية باتجاه حارة الضبياني بمنطقة 7 يوليو السكنية بمدينة الحديدة.



وقصفت قوى العدوان بأكثر من 30 قذيفة مدفعية وصاروخي كاتيوشا ومختلف الأسلحة الرشاشة منطقة الجبلية في مديرية التحيتا، واستهدفت بـ8 قذائف مدفعية منطقة الفازة وشرق مدينة التحيتا.



وأشار المصدر إلى أن جرافتين عسكريتين لقوى العدوان استحدثتا تحصينات قتالية جديدة غرب الجبلية بمديرية التحيتا، وقصفت قوى العدوان بقذائف الهاون والرشاشات أماكن مختلفة في كيلو 16 بمديرية الدريهمي.



وذكر المصدر أن قوى العدوان استهدفت بصاروخي كاتيوشا مدينة الدريهمي المحاصرة وقصفت قرية الشجن بأكثر من 51 قذيفة مدفعية ومختلف أعيرة الرشاشات على منازل المواطنين، كما استهدفت بسبع قذائف مدفعية أطراف القرية .



وأكد المصدر أن قوى العدوان نفذت زحفاً على مدينة الدريهمي المحاصرة من ثلاثة مسارات استمر ساعات بمساندة أكثر من 35 مدرعة وآلية ودبابة واحدة.



وأفاد المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية الغيل بمحافظة الجوف، وأربع غارات على مفرق الجوف بمديرية مجزر في محافظة مأرب.