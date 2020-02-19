المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة الشيخ حميد صولان

بعث الشيخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام ، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ حميد عبده صولان، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد عبدالملك حميد صولان واخوانه وكافة آل صولان ، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة بهذا المصاب الذي عم ألمه الجميع.. سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا اليه راجعون".

