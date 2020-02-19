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المؤتمر نت - وجدد صلاح الإشارة إلى أن موقف المؤتمر الشعبي العام المقاوم للعدوان والحصار موقف مبدئي لا جدال فيه وهو غير قابل للمساومة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتغير.

رئيس برلمانية المؤتمر يزور قناة (اليمن اليوم)

المؤتمرنت -
رئيس برلمانية المؤتمر يزور قناة (اليمن اليوم)
زار رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام عزام صلاح قناة اليمن اليوم ومعه عدد من أعضاء الكتلة البرلمانية للمؤتمر، حيث كان في استقبالهم محمد العميسي المدير العام التنفيذي الذي اطلعهم على التحديثات في الإدارات والأقسام وفي استوديوهات البرامج والأخبار، وقدم لهم شرحا عما تم إنجازه وما يتم عمله استكمالا لخطة التحديث.

وأشاد رئيس الكتلة البرلمانية وأعضاء الكتلة بما تم إنجازه خلال فترة قياسية، كما أشاد بالتطور النوعي في مستوى الأداء شكلا ومضمونا.

وأكد أن إعلام المؤتمر وفي مقدمته قناة اليمن اليوم يعكس سياسة المؤتمر الشعبي العام ومبادئه المنحازة لقضايا الوطن والمحافظة على أمنه واستقراره واستقلاله ووحدته، كما يأتي تنفيذا لتوجيهات الشيخ صادق أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام الذي يعطي العمل الإعلامي جزءا كبيرا من اهتمامه نظرا لأهميته وتأثيره خصوصا في ظل الظروف بالغة الحساسية والتعقيد التي يشهدها الوطن.

وجدد صلاح الإشارة إلى أن موقف المؤتمر الشعبي العام المقاوم للعدوان والحصار موقف مبدئي لا جدال فيه وهو غير قابل للمساومة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتغير.

وحث رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر العاملين في القناة على بذل مزيد من الجهود لتطوير الأداء وإيصال الرسالة الإعلامية الوطنية بمهنية وبكل شفافية ومصداقية والتزام كامل بالثوابت التي جمعت مختلف القوى الوطنية في خندق واحد من أجل إفشال المخططات التآمرية التي تحيكها قوى العدوان السعودي الإماراتي وعملاؤها ومرتزقتها

وخلال طوافهم في القناة، أكد رئيس وأعضاء الكتلة البرلمانية دعمهم للجهود المبذولة في تطوير القناة والرقي بأدائها ناقلين للعاملين فيها تحيات قيادة المؤتمر ممثلة بالشيخ صادق أمين أبو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام ونائبه الأول الشيخ يحيى الراعي رئيس مجلس النواب.








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