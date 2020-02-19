المؤتمرنت -

احتراق منزلين بقصف للمرتزقة في الحديدة

استهدف مرتزقة العدو السعودي مساء اليوم بقصف صاروخي ومدفعي مكثف المنازل والأحياء السكنية في مدينة الحديدة.



وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان استهدفت قرية مغاري بأكثر من 15 قذيفة مدفعية، وقصفت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة قرية الشعب وشمال غرب مديرية حيس، أحدثت أضرار كبيرة في منازل وممتلكات المواطنين.



وأفاد المصدر أن قوى العدوان قصفت بأكثر من 25 قذيفة الأحياء السكنية في مدينة الدريهمي، ما أدى إلى احتراق منزلين وتضرر عدد من المنازل.



وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان استهدفت بالرشاشات المتوسطة مطار الحديدة، وقصفت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة حارة الضبياني في منطقة 7 يوليو السكنية.



وتواصل قوى العدوان إستهداف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في الدريهمي وحيس والجاح والتحيتا بشكل وحشي وإجرامي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء معظمهم من الأطفال والنساء.

