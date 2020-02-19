الأربعاء, 19-فبراير-2020 الساعة: 10:16 م - آخر تحديث: 09:58 م (58: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
محمد احمد جمعان .. المخلص لوطنه .. الحر في زمنه
رثائية بقلم / امين محمد جمعان *
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
المتسلقون باسم المؤتمر سيفشلون
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لرئيس المؤتمر.. لا تتركنا في منتصف الطريق
د‮. ‬علي‮ ‬محمد‮ ‬الزنم‮
(ابوراس) تاريخ متجذر في الحكمة والحكم والوطنية
احلام البريهي
ابوراس.. مدرسة للوفاء..
طه عيظه
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬إلى‮ ‬النهوض‮ ‬والشموخ
يحيى‮ ‬العراسي
هذا‮ ‬هو‮ ‬المؤتمر‮ ‬وهذه‮ ‬قيادته‮ ‬الحكيمة‮ ‬
راسل القرشي
المؤتمر‮ ‬وتحديات‮ ‬المرحلة
الدكتور‮ ‬ابو‮ ‬بكر‮ ‬القربي
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
أخبار
المؤتمر نت - استهدف مرتزقة العدو السعودي مساء اليوم بقصف صاروخي ومدفعي مكثف المنازل والأحياء السكنية في مدينة الحديدة

احتراق منزلين بقصف للمرتزقة في الحديدة

المؤتمرنت -
احتراق منزلين بقصف للمرتزقة في الحديدة
استهدف مرتزقة العدو السعودي مساء اليوم بقصف صاروخي ومدفعي مكثف المنازل والأحياء السكنية في مدينة الحديدة.

وأوضح مصدر عسكري أن قوى العدوان استهدفت قرية مغاري بأكثر من 15 قذيفة مدفعية، وقصفت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة قرية الشعب وشمال غرب مديرية حيس، أحدثت أضرار كبيرة في منازل وممتلكات المواطنين.

وأفاد المصدر أن قوى العدوان قصفت بأكثر من 25 قذيفة الأحياء السكنية في مدينة الدريهمي، ما أدى إلى احتراق منزلين وتضرر عدد من المنازل.

وأشار المصدر إلى أن قوى العدوان استهدفت بالرشاشات المتوسطة مطار الحديدة، وقصفت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة حارة الضبياني في منطقة 7 يوليو السكنية.

وتواصل قوى العدوان إستهداف الأحياء السكنية ومنازل المواطنين في الدريهمي وحيس والجاح والتحيتا بشكل وحشي وإجرامي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء معظمهم من الأطفال والنساء.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
اقتصاد: تماسك الذهب فوق 1600 دولار
فنون ومنوعات: فنان مصري يتطوع لإنقاذ منى فاروق من الانتحار
أخبار: قوى العدوان تواصل خرق اتفاق الحديدة
أخبار: سباق مع الزمن لتطوير لقاح لـ"كورونا" القاتل
رياضة: أتليتكو مدريد يهزم ليفربول في دوري أبطال أوروبا
رياضة: هالاند يقود دورتموند لفوز مُثير على سان جيرمان
علوم وتقنية: 4 فوائد صحية قد لا تعرفها عن الخيار
عربي ودولي: قطر تستضيف إسرائيلية بمؤتمر عن حماية الطفل
أخبار: طيران العدوان يعاود قصف مأرب والجوف
أخبار: رفضت ممارسات الاضرار بالوطن.. الأمانة العامة توصي بفصل مؤيدي العدوان من عضوية المؤتمر
رياضة: يويفا يكشف عن كرة نهائي دوري أبطال أوروبا
أخبار: إصابة مدني بقصف المرتزقة أحياء سكنية بالحديدة
عربي ودولي: وفيات كورونا المستجد تتخطى 1800
أخبار: الدكتور لبوزة يُعزي بوفاة المناضل البان
فنون ومنوعات: راقصة تتسبب في إقالة مدير مدرسة وفصل 22 طالبا
ثقافة: مهرجان دولي كبير للدمى بموسكو
أخبار: العواضي يعزي بوفاة الشيخ علي بن معيلي
اقتصاد: تفشي كورونا يدفع الذهب للصعود
علوم وتقنية: وصفة صينية تحقق تقدماً بعلاج "كورونا"
أخبار: النواب يدين اعتداءات الاحتلال السعودي بالمهرة
أخبار: إفشال محاولة تسلل لمرتزقة العدوان بنجران
أخبار: زحوفات لقوى العدوان على الدريهمي بالحديدة
أخبار: 10 غارات جوية للعدوان على ثلاث محافظات
أخبار: الاستئناف يؤيد اعدام المدان بقتل بناته الثلاث
عربي ودولي: 14 مصاباً بكورونا بين أمريكيين غادروا السفينة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020