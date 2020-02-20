الخميس, 20-فبراير-2020 الساعة: 01:19 ص - آخر تحديث: 01:18 ص (18: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
افتتاحية
أخبار
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
محمد احمد جمعان .. المخلص لوطنه .. الحر في زمنه
رثائية بقلم / امين محمد جمعان *
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
المتسلقون باسم المؤتمر سيفشلون
يحيى‮ ‬علي‮ ‬نوري
لرئيس المؤتمر.. لا تتركنا في منتصف الطريق
د‮. ‬علي‮ ‬محمد‮ ‬الزنم‮
(ابوراس) تاريخ متجذر في الحكمة والحكم والوطنية
احلام البريهي
ابوراس.. مدرسة للوفاء..
طه عيظه
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬إلى‮ ‬النهوض‮ ‬والشموخ
يحيى‮ ‬العراسي
هذا‮ ‬هو‮ ‬المؤتمر‮ ‬وهذه‮ ‬قيادته‮ ‬الحكيمة‮ ‬
راسل القرشي
المؤتمر‮ ‬وتحديات‮ ‬المرحلة
الدكتور‮ ‬ابو‮ ‬بكر‮ ‬القربي
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
رياضة
المؤتمر نت - وضع فريق أتلانتا الإيطالي قدما له في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه العريض على ضيفه فالنسيا الإسباني (4-1)

أتالانتا يسحق فالنسيا ويقترب من ربع نهائي الأبطال

المؤتمرنت -
أتالانتا يسحق فالنسيا ويقترب من ربع نهائي الأبطال
وضع فريق أتلانتا الإيطالي قدما له في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، عقب فوزه العريض على ضيفه فالنسيا الإسباني (4-1)، في اللقاء الذي جمعهما الأربعاء.

وأحرز المدافع الهولندي هانز هاتيبور للفريق الإيطالي، الأول والرابع والأخير في الدقيقتين (16 و63).

بينما تكفل زميلاه المهاجم السلوفيني جوسيب إيليشيش والسويسري ريمو فريلير بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيتين (42 و57) على الترتيب.

بينما سجل المهاجم الروسي دينيس تشيريشيف هدف فالنسيا اليتيم، عند الدقيقة 66 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "جوزيبي مياتزا" بضواحي سان سيرو في مدينة ميلانو.

واقترب أتالانتا من بلوغ دور الثمانية الكبار "للشتامبيونز ليغ" بعد هذا الفوز العريض، بالرغم من أن مباراة الإياب ستقام على أرض فالنسيا يوم الثلاثاء 10 مارس المقبل، على ملعب "ميستايا".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "رياضة"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: صرعى وجرحى مرتزقة بكمين محكم في البقع
عربي ودولي: خوفا من كورونا.. دولة "بلا إصابات" تغلق المدارس
علوم وتقنية: تناول الجوز يساعد في مكافحة مرض خطير
علوم وتقنية: باحث حول كورونا: الوضع أخطر مما نتصور
اقتصاد: تماسك الذهب فوق 1600 دولار
أخبار: احتراق منزلين بقصف للمرتزقة في الحديدة
أخبار: كسر زحف للمرتزقة في مجازة وتكبيدهم قتلى
فنون ومنوعات: فنان مصري يتطوع لإنقاذ منى فاروق من الانتحار
أخبار: تقرير يحذر من "خطر محدق" بصحة الأطفال
أخبار: رئيس برلمانية المؤتمر يزور قناة (اليمن اليوم)
أخبار: رئيس المؤتمر يُعزي بوفاة الشيخ حميد صولان
أخبار: وفيات كورونا بالصين تصل إلى 2004 حالة
أخبار: قوى العدوان تواصل خرق اتفاق الحديدة
أخبار: سباق مع الزمن لتطوير لقاح لـ"كورونا" القاتل
علوم وتقنية: 4 فوائد صحية قد لا تعرفها عن الخيار
عربي ودولي: قطر تستضيف إسرائيلية بمؤتمر عن حماية الطفل
أخبار: طيران العدوان يعاود قصف مأرب والجوف
أخبار: رفضت ممارسات الاضرار بالوطن.. الأمانة العامة توصي بفصل مؤيدي العدوان من عضوية المؤتمر
أخبار: إصابة مدني بقصف المرتزقة أحياء سكنية بالحديدة
عربي ودولي: وفيات كورونا المستجد تتخطى 1800
أخبار: الدكتور لبوزة يُعزي بوفاة المناضل البان
فنون ومنوعات: راقصة تتسبب في إقالة مدير مدرسة وفصل 22 طالبا
ثقافة: مهرجان دولي كبير للدمى بموسكو
أخبار: العواضي يعزي بوفاة الشيخ علي بن معيلي
اقتصاد: تفشي كورونا يدفع الذهب للصعود
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2020