المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يواسي آل الشريف وآل العمري

بعث الشيخ صادق امين ابوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام ، برقية عزاء ومواساة بوفاة الشيخ / قاسم علي حسن الشريف، احد مشايخ وأعيان محافظة صعدة مديرية ساقين، والقيادي بفرع المؤتمر بمحافظة صعدة، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع .



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد / عبدالرقيب قاسم علي الشريف، واخوانه ، وكافة آل الشريف، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة بهذا المصاب.. سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا اليه راجعون".



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كما بعث الشيخ صادق بن امين ابو راس رئيس المؤتمر الشعبي العام برقية عزاء ومواساة بوافاة احمد محمد عبدالله العمري، الذي وافاه الاجل اثر مرض عضال الم به.



وفي برقية العزاء التي بعثها إلى الدكتور /حسين عبدالله العمري عضو مجلس الشورى عضو اللجنة الدائمة، والى والد الفقيد / محمد محمد العمري القيادي المؤتمري بالدائرة ال13 بأمانة العاصمة، عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، وكافة آل العمري، عبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه وباسم قيادات وأعضاء وكوادر وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق العزاء وعميق المواساة بهذا المصاب. سائلاً المولى - جلّت قدرته - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



"إنا لله وإنا اليه راجعون".

