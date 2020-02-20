المؤتمرنت -

ارتفاع عدد وفيات "كورونا" في الصين إلى 2118

أعلنت الصين أن عدد الوفيات بفيروس كورونا داخل البلاد ارتفع إلى 2118. ونقلت وكالة شينخوا عن اللجنة الوطنية الصينية للصحة قولها اليوم: “تلقينا بيانات من 31 مقاطعة تؤكد إصابة 74576 شخصا وفي الوقت الحالي لدينا 56303 مرضى من بينهم 11864 بحالة صحية حرجة”.



وأضافت: “توفي 2118 شخصا بالفيروس وتم شفاء 16155 شخصا بعد معالجته”.



وتواصل الصين التي اكتشف فيها فيروس كورونا الجديد لأول مرة قبل نحو شهرين اتخاذ إجراءات مشددة للحد من انتشار الفيروس وبذل كل الجهود الممكنة للسيطرة عليه وإيجاد علاج فعال له.



في سياق متصل توفي شخصان أصيبا بفيروس كورونا أثناء وجودهما على متن سفينة سياحية تخضع لحجر صحي في ميناء يوكوهاما الياباني بضواحي العاصمة اليابانية طوكيو.



وقالت وسائل إعلام يابانية أن الشخصين هما رجل وامرأة في الثمانينيات من العمر وقد تم إجلاؤهما من السفينة دايموند برينسيس في الـ 11 والـ 21 من الشهر الجاري بعد أن بدا عليهما أنهما غير مصابين بالفيروس لكن سرعان ما ظهرت عليهما أعراض المرض فأدخلا المستشفى حيث توفيا.



وهذان أول شخصين يفارقان الحياة من أصل أكثر من 600 شخص انتقلت إليهم العدوى على متن السفينة الموبؤة.



وكانت طوكيو أعلنت مساء أمس تسجيل 79 إصابة جديدة بالفيروس على متن السفينة ليصل إجمالي عدد المصابين على متنها إلى 612.