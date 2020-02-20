المؤتمرنت -

دولتان تعلنان عن 3 حالات وفاة بـ"كورونا"

أعلنت السلطات اليابانية ،اليوم الخميس، عن وفاة أول حالتين مصابتين بفيروس كورونا من ركاب السفينة "دايموند برنسيس" المحتجزة رهن الحجر الصحي، بعد تفشى الفيروس بين ركابها ، مضيفة أن اثنين آخرين من مسؤولي الصحة أصيبا بالعدوى. في حين أعلنت السلطات الكورية الجنوبية ، اليوم أيضا، عن أول حالة وفاة لديها جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد و22 إصابة جديدة مما يرفع العدد الكلي للمصابين إلى 104 أشخاص.



وقالت وكالة ( NHK ) الرسمية في اليابان، نقلا عن مصادر حكومية : "فارق الحياة اثنان من ركاب سفينة دياموند برنسيس السياحية الخاضعة للحجر الصحي بسبب فيروس كورونا". وأشارت القناة إلى أن الراكبين هما رجل وامرأة في الثمانينات من العمر.



وقال مسؤول بوزارة الصحة اليابانية ، في مؤتمر صحفي ، إن أحد المسؤولين يعمل بوزارة الصحة والآخر بأمانة مجلس الوزراء وكانا يعملان على متن السفينة دايموند برنسيس الخاضعة للحجر الصحي.



وسبق أن تأكدت إصابة ثلاثة مسؤولين آخرين يعملون في وزارة الصحة ومكتب الحجر الصحي. ووضعت السفينة "دايموند برنسيس"، المملوكة لشركة "كرنيفال كورب"، في الحجر الصحي لمدة أسبوعين لدى وصولها إلى ميناء يوكوهاما الياباني في 3 فبراير، بعد أن ثبتت إصابة رجل، كان على متنها ونزل في هونغ كونغ، بالفيروس. ويوجد نحو 3500 شخص على متن السفينة، تأكدت إصابة المئات منهم بعدوى "كورونا". وتم نقل من ثبتت إصابتهم بالعدوى إلى المستشفى.



وعلى صعيد متصل، أعلنت السلطات الكورية الجنوبية اليوم، أول حالة وفاة لديها جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد و22 إصابة جديدة مما يرفع العدد الكلي للمصابين إلى 104 أشخاص.



وأفادت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان إنه يجري التحقيق لمعرفة سبب الوفاة على وجه التحديد.



ومعظم حالات الإصابة الجديدة في مدينة دايجو حيث حضر شخص مصاب بالفيروس قداسا في كنسية وزار مستشفى قبل تأكيد إصابته.



من جانب أخر ألزم عمدة مدينة دايغو جنوب غربي كوريا الجنوبية، سكانها البالغ عددهم 2.5 مليونا، بالتزام منازلهم خشية انتشار فيروس كورونا.



كما أجلت السلطات الكورية الجنوبية في وقت سابق عددا من مواطنيها من سفينة "داموند برنسيس" السياحية، التي خضعت منذ أسبوعين للحجر الصحي في ميناء يوكوهاما الياباني بسبب تفشي فيروس "كورونا" على متنها.* وكالات

