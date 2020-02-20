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المؤتمر نت - منظمة: لا ينبغي أن تمر معاناة أطفال اليمن مرور الكرام

منظمة: لا ينبغي أن تمر معاناة أطفال اليمن مرور الكرام

المؤتمرنت -
منظمة: لا ينبغي أن تمر معاناة أطفال اليمن مرور الكرام
أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" إنه لا ينبغي أن تمر المعاناة اليومية للأطفال في اليمن مرور الكرام.

وقالت الممثل المقيم لليونيسف لدى اليمن "ساره بيسولو نيانتي"، في بيان لها ، " بكل حزن، أودى الهجوم الأخير في الجوف بحياة 19 طفلاً وجرح 18 آخرين.

وأضافت " كنا على أمل بأن السلام كان يلوح في الأفق في اليمن، لكن التصاعد المقلق للعنف على مدى الأسابيع القليلة الماضية يشكل تذكيراً قاسياً بأن الأطفال في اليمن ما زالوا يتحملون العبء الأكبر للنزاع ".

وشددت على إن الالتزام المستمر بالسلام هو الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلالها حماية حقوق الأطفال في هذا البلد.








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