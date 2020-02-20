المؤتمرنت -

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة القاضي زيد عبدالغني

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة القاضي زيد عبدالغني بن أحمد عبدالرزاق، والذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.



وأشاد ابوراس في برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد الشيخ علي زيد عبدالغني عبدالرزاق وإخوانه وإلى رئيس فرع المؤتمر بمحافظة ذمار الشيخ حسن عبدالرزاق، وكافة آل عبدالرزاق بمديرية مغرب عنس، بمناقب ومواقف الفقيد الوطنية حيث كان أحد رجال الحل والعقد والعرف والكرم والشهامة، والمشهود لهم بالمواقف الوطنية والتنظيمية.



وعبّر رئيس المؤتمر الشعبي العام باسمه وباسم قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، عن صادق التعازي وعميق المواساة، سائلاً المولى - عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه فسيح جنانه.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنه سميع مُجيب.



" إنا لله وإنا إليه راجعون".

