المؤتمرنت -

الخطري والأشموري يقدمن واجب العزاء لأسرتي العطار والشباء

قامت الأستاذة فاطمة الخطري الأمين العام المساعد لقطاع المرأة بالمؤتمر الشعبي العام، ومعها الأستاذة تهاني الأشموري رئيسة دائرة المرأة للشؤون التنظيمية والفروع بالأمانة العامة، بتقديم واجب العزاء لأسرة الاستاذ ناصر العطار الذي وافته المنية الاسبوع الماضي.



كما قامت الأستاذة فاطمة الخطري ومعها الأستاذة تهاني الأشموري بتقديم واجب العزاء باسم المؤتمر وقطاعه النسوي الى الأستاذة الطاف الشباء رئيسة فرع المؤتمر بالدائرة الخامسة بأمانة العاصمة بوفاة والدتها..



وعبرتا عن بالغ تعازي قيادة القطاع النسوي وكافة الفعاليات النسوية بالمؤتمر الشعبي العام بهذين المصابين الأليمين.. سائلتان الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وان يلهم اهلهما وذويهما الصبر والسلوان..



إنا لله وإنا إليه راجعون